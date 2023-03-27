Причиной смерти фристайлиста Кротова стало кровоизлияние в мозг

Старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине «акробатика» Александр Понгильский заявил, что смерть спортсмена Павла Кротова наступила из-за кровоизлияния в мозг во сне.

«Врачи сообщили, что Павел Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг. Во сне лопнул сосуд», — приводит слова Понгильского ТАСС.

30-летний фристайлист скончался 25 марта. Похороны спортсмена пройдут завтра, 28 марта, в Ярославской области.

«Прощание с Кротовым состоится во вторник в Ярославле. Во вторник же его похоронят в Ярославской области», — заявил Понгильский.

Он принимал участие в Олимпийских играх в 2014 и 2018 годах, а также является бронзовым призером и чемпионом мира 2021 года в командном первенстве.