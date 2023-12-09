Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фристайл
Новости
Зачет Кубка мира
Календарь Кубка мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Главная
Фристайл

Сегодня, 15:41

Тренер сборной Белоруссии по фристайлу Густик скончался в возрасте 35 лет

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Старший тренер сборной Белоруссии по фристайлу Максим Густик скончался в возрасте 35 лет, сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма Белоруссии. Причины смерти не называются.

Уроженец Минска становился бронзовым призером чемпионата мира-2015 в Крайшберге (Австрия) в акробатике. Также на его счету золотая медаль в сезоне-2012/13 на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли (США) в акробатике.

После окончания спортивной карьеры Густик работал старшим тренером сборной Белоруссии по фристайлу.

4
0
Читайте также
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
Шарапова разоткровенничалась о жесткости отца. Он действительно мог
Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева
Появилось видео рейда военкомов ВСУ в санаторий Закарпатской области
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
Муж замгендиректора гимназии в Брянске подтвердил ее задержание
Популярное видео
Какие реформы будут приняты в КХЛ в ближайшее время
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Немировски отправлен в отставку в «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Водопад голов! «Спартак» — «Динамо» — 8:7 ОТ
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ начали активно меняться игроками
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 8
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
Драку одноклубников «Коламбуса» Марченко и Мерзликинса разнял Воронков. День с Алексеем Шевченко
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Курашов сообщил, что российские фристайлисты носят форму отечественного производителя