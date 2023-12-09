Тренер сборной Белоруссии по фристайлу Густик скончался в возрасте 35 лет

Старший тренер сборной Белоруссии по фристайлу Максим Густик скончался в возрасте 35 лет, сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма Белоруссии. Причины смерти не называются.

Уроженец Минска становился бронзовым призером чемпионата мира-2015 в Крайшберге (Австрия) в акробатике. Также на его счету золотая медаль в сезоне-2012/13 на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли (США) в акробатике.

После окончания спортивной карьеры Густик работал старшим тренером сборной Белоруссии по фристайлу.