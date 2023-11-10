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Фристайл

Сегодня, 22:54

Курашов сообщил, что российские фристайлисты носят форму отечественного производителя

Алина Савинова
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Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов рассказал, одежду какого производителя носят российские фристайлисты.

«Нам одежду Vist не делает, это экипировщик горнолыжного спорта, к нам это не относится. Мы давно работаем с отечественным производителем, компанией Stayer. Материалы и фурнитура — это берется за рубежом, но шьют в России по нашим моделям и технологиям, и мы всем довольны», — приводит ТАСС слова Курашова.

Ранее стало известно, что в Закарпатье обнаружен цех, где производились куртки итальянского бренда Vist с символикой России для сборных страны по лыжному спорту.

Российские фристайлисты отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. Весной 2023-го МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/19256313
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