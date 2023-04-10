Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мини-футбол
Новости
PARI Суперлига
Кубок России
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Главная
Мини-футбол

Сегодня, 12:14

Сборная России по мини-футболу проведет два товарищеских матча с сербами

Мария Гусева
Telegram Дзен

Сборная России по мини-футболу проведет учебно-тренировочный сбор в городе Вршац (Сербия) с 11 по 16 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

В рамках сбора национальная команда проведет два матча против сборной Сербии. Первая игра пройдет 13 апреля в 20:30 мск. Вторая встреча состоится 15 апреля в 15:00 мск.

В состав сборной России на сбор вызваны 14 игроков: вратари Кирилл Щурок («Ухта»), Денис Субботин («Тюмень»), полевые игроки Александр Ситников, Антон Рубцов (оба — «Ухта»), Максим Герасимов, Григорий Валеев (оба — «Синара»), Камиль Герейханов («Тюмень»), Александр Виноградов, Павел Симаков (оба — «Газпром-Югра»), Сергей Денисов, Иван Обжорин, Азиз Муждаков (все — «Торпедо»), Арсер Багиров, Андрей Заболонков (оба — КПРФ).

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Сборная России по мини-футболу
1
0
Читайте также
Бах уничтожил столетние традиции в легкой атлетике. Все ради гендерного равенства
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
Будет ли пасхальное перемирие с Украиной
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
Песков оценил предложение КНР к Франции предоставить свой план урегулирования на Украине
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
«Ак Барс» — в финале Кубка Гагарина
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА побеждает и без Гусева
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Скандал после матча «Авангард» — «Ак Барс»
Гусева снова посадили в запас
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» спас третий матч
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Топ-10: самые эпичные автоголы российского футбола
Трагедия в семье Мичкова
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Команды из ДНР и ЛНР поучаствовали в проекте «Мини-футбол — в школу»