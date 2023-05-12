КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гольф
Новости
Гольф
Главная
Гольф

Сегодня, 19:32

Первые соревнования по гольфу среди школьников и юниоров прошли в Подмосквье

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

В Подмосковье прошла «Лига будущих чемпионов» — первые соревнования по гольфу среди школьников и юниоров.

«Мы собираемся открывать секции по всей Московской области. Все школы, которые захотят иметь секцию гольфа у себя в школе, добро пожаловать к нам в федерацию. У нас есть программа, по которой мы обучаем преподавателей и обучаем детей и знакомим их с этим замечательным видом спорта», — приводит слова вице-президента Федерации гольфа Московской области Максима Шакуна 5-tv.ru.

Отмечается, что для каждой школы индивидуально подбирается инвентарь: от специального покрытия до клюшек и мячей.

Источник: https://www.5-tv.ru/news/431375/pervye-sorevnovania-pogolfu-sredi-skolnikov-iuniorov-prosli-vpodmoskve/
0
Читайте также
Статус чемпионата мира стремительно падает. И дело не только в исключении России
Сказка закончилась. Удивительный промах звезды отправил в отпуск команду-сенсацию
В Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28
Путин поручил создать условия для снижения оттока россиян за рубеж
В Луганске прогремели два взрыва
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Новые чемпионы России по гольфу
Кафельникова лишили гольфа
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Новый контракт Родиона Амирова
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Ничушкина оставят в «Колорадо» несмотря на скандал
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Белорусы КХЛ становятся долларовыми миллионерами
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Травма Самсонова, возвращение Кочеткова, запрещенные агенты
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Металлург» вернул своего вратаря из Финляндии
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Разин не смог забрать в «Магнитку» лидера «Северстали»
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российских гольфистов допустили до соревнований в нейтральном статусе