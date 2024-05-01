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Сегодня, 14:09

Президент Ассоциации гольфа России Христенко оценил вклад Гусевой

Виктория Кравченко
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Президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко заявил, что россиянка Наталия Гусева открыла новую главу отечественного гольфа, войдя в топ-200 мирового рейтинга.

«Это новая глава для российского гольфа, Наташа Гусева целеустремленно движется к вершине мирового рейтинга. Экватор сезона еще не пройден, а наша спортсменка уже преодолела 300 строк рейтинга, и делает это она среди сильнейших игроков туров. Следим, болеем, гордимся нашей спортсменкой», — цитирует Христенко ТАСС.

Гусева первой из россиянок вошла в топ-200 мирового профессионального женского рейтинга. Она занимает 195-ю строчку.

Источник: https://tass.ru/sport/20690073
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Российская гольфистка Гусева считает себя одной из лучших в туре