«Довлатов лежал в гробу огромный, с согнутыми ногами». Евгений Рубин: друг писателя, спортивный журналист, эмигрант

Сколько их осталось живых — настоящих друзей Довлатова? В Переделкино неподалеку от дач Окуджавы и Евтушенко — крошечное имение Евгения Рейна. Довлатовского приятеля еще по улице Рубинштейна в Ленинграде 60-х. Написал две чудесные книги о тех временах. Найдите — не пожалеете.
Где-то в Штатах Александр Генис. Вполне себе бодр. Дает одно интервью за другим. Я слушаю как завороженный. Что-то даже записываю. Например, соображение: «Довлатов хорош не тем, как писал, а как вычеркивал...»
В Комарово живет в домике Ахматовой — том самом «скворечнике» — Валерий Попов. Написавший о Довлатове в «ЖЗЛ» чудесную книжку. Впервые в вековой истории серии — без единой фотографии героя. Запретила родня.
Жив и крепок Толик из «Заповедника». До сих пор живет в той же избе рядом с довлатовской, ставшей музеем. Возможно, до сих пор мочится с крыльца — как и было зафиксировано наблюдательным соседом. Хотя, думаю, прекратил эту практику.
Обреченно вздыхая, сегодняшний Толик фотографируется со всеми желающими. Если совсем уж достали — просит передать, что уехал на рыбалку.
Но все уходит. От того времени — мерцание осколков. Вроде вот этого вот Толика. Оказывающегося вдруг не бумажным героем, а вполне осязаемым. Живым, теплым, усмехающимся.
Вот умер внезапно Петр Вайль — успев сфотографироваться перед самой кончиной с нашим Рабинером. Напрямую я эти события не связываю.
Скончалась на днях в Америке Людмила Штерн, оставившая о Довлатове, Бродском и том поколении две изумительные книжки воспоминаний.
С год назад не стало Романа Каплана, создавшего нью-йоркское чудо — ресторан «Русский самовар». Где даже Бродский пел «Очи черные». Нет теперь ни «Самовара», ни Ромы. Объединявшего, примирявшего волной обаяния всю русскую эмиграцию конца ХХ века. С их чехардой обид и недопониманий.
Все мы читали «Ремесло» — и помним эти строчки. Может, и напоминать не стоило бы. Но все же:
«Эрик Баскин был известным спортивным журналистом. Редактором журнала «Хоккей-Футбол». А футбол и хоккей заменяют советским людям религию и культуру. По части эмоционального воздействия у хоккея единственный соперник — алкоголь. Когда Баскин приезжал с лекциями в Харьков и Челябинск, останавливались тракторные заводы. Вечерняя смена уходила с предприятий...»
К чему это я? А вот к чему!
Как-то задавшись целью, мы с Сашей Кружковым ринулись на поиски того самого Эрика Баскина.
Отыскать было несложно — Эрика на самом деле звали Евгений Рубин. Один из известнейших спортивных журналистов Советского Союза давным-давно уехал в Штаты — но даже писал что-то в первые номера «Спорт-Экспресса». След был.
У старушек из стенбюро мы отыскали номер. Дозвонились в Нью-Йорк. Не веря себе самим, три часа добродушно болтали через океан с тем самым Баскиным. А ощущение — будто говорили с самим Довлатовым. Ненадолго покинувшим кладбище Mount Hebron в Квинсе.
В голосе Баскина мы без натуги ловили довлатовские интонации. Впрочем, во всех эмигрантских голосах мелькнет что-то родственное.
Вспоминали московские огни, ленинградские метели. Бориса Майорова, Валентина Иванова и Льва Яшина. С которыми Эрик... Простите, Евгений Михайлович писал когда-то книжки.
Вспоминали и Довлатова, разумеется. Подмечая — вот она, ревность-то! Ну как такое может быть? Мы через океан пересказываем 82-летнему довлатовскому герою то, что о нем было написано давным-давно в «Ремесле». А он делает вид, что не читал.
Поверить, что не читал в самом деле, было сложно. Хотя — кто знает?
— Так-так, — чуть брезгливо уточнял Баскин. — А что еще Серега обо мне написал?
Мы переглядывались в легком недоумении.
Довлатовский текст случился под рукой — мы открывали и зачитывали долгими кусками. После прикинули: спустя 26 лет после выхода...
— Н-да, — подбадривал нас Баскин. — Лю-ю-бопытно...
Секунду спустя наши голоса в трубке оттеняли угадываемые звуки — весенняя капель о какую-то жесть. Мы понимали: дедушка справлял нужду, не отрываясь от прослушивания. Даже вправляя реплики:
— Не ожидал я, что у Довлатова будет такая писательская слава. Честно скажу. Но пришла посмертно! Вот сейчас лежит передо мной один том — американцы объединили записные книжки Чехова, Ильфа и Довлатова. Считают, Довлатов — уровень Чехова. Как такое может быть?
— Разный уровень?
— Да конечно! Сережа — одаренный юморист, неплохой писатель. Но не на уровне Ильфа и Петрова. Тем более — Чехова. Довлатов дарил мне все свои книжки, но я сейчас не могу вспомнить ни один его рассказ. Славу-то ему соорудили друзья по Ленинграду, довольно известные писатели — Найман, Евгений Рейн, Людмила Штерн... Те же Вайль с Генисом. Хотя жена Довлатова Лена мне рассказывала — перед смертью он с ними вообще дружить перестал. Впрочем, сама Лена со мной теперь не общается.
— Почему?
— В свое время у меня в Москве вышла книжка, я о Довлатове написал не очень лестно. Лена обиделась, говорила со мной злобно. Хоть до этого общалась очень нежно. Моя супруга Жанна ей сказала: «Лена, ты напрасно обижаешься. Он написал про Сережу еще мягко...»
— Вы в самом деле не читали ничего, что написал о вас Довлатов?
— Что-то долетало. Какая-то ерунда. В «Новом американце» каждую неделю делал колонку редактора, так про меня написал: «А болван Женя Рубин все сражается с «Новым русским словом», его редактором Яковом Моисеевичем Седых...»
— Еще писал, что вы подрались с Меттером.
— Серьезно? Однажды мы действительно чуть не подрались. Меттер считал, в газете можно бездельничать. Эффектно стоять у окна с трубкой, как он. В перерывах пытаясь соблазнить секретаршу. Она мне жаловалась: «Евгений Михайлович, я к Боре хорошо отношусь, но он почему-то все время хочет мной овладеть, посадив на умывальник...» Я как-то на Меттера так разозлился, что остановил машину на хайвее: «Иди домой пешком». Но драки не было, нет. Он бы меня поколотил, Меттер здоровый. Намного моложе меня.
Насчет «останавливающихся заводов» в Челябинске ради творческих вечеров Рубина — это Довлатов выдумал, конечно. Заводы функционировали. Может, чуть менее интенсивно.
Но корреспондент Рубин был выдающийся, что и говорить. Старики должны помнить. Борис Майоров так вообще всплеснул руками, когда в нашем разговоре проскользнула фамилия. Потерял интерес к прочим темам — долго расспрашивал о Рубине. Охал и качал головой.
Кому повезет — тот достанет вышедшую когда-то крошечным тиражом книжку Рубина «Пан или пропал». Обо всех мытарствах в Союзе и Штатах. О Довлатове и «Новом американце».
Мы сдержанно похвалили его книжку — но Рубин будто не услышал:
— Так что Довлатов обо мне еще начирикал? — переспросил Рубин. — Что заводы останавливались, когда я приезжал о хоккее рассказывать? Вы не шутите?
— Боже упаси.
— Ну, смешно! Довлатов был большой фантазер. Ради красного словца никого не жалел. Вот написал повесть «Иностранка» про одну сотрудницу, Людмилу, с «Радио Свобода». У нас были сложные отношения.
— Это как?
— Сначала мы дружили, потом рассорились года на два. Даже не разговаривали. Потом Сергей ко мне пришел, покаялся — и стал работать в моей ежедневной газете «Новости». Время спустя партнеры меня оттуда выжили, а Довлатов остался. Хотя говорил: «Теперь буду работать только с тобой...» В Штаты Сережа приехал на год позже меня. Сказал при встрече: «Знаешь, в спорте не понимаю ни-че-го. Совершенно не интересуюсь.
В Ленинграде знал одного боксера, ты второй мой знакомый из спорта. Но фамилию твою знаю, видел под статьями". Я тогда много печатался — и в «Правде», и в «Огоньке». Познакомились мы в Америке. Однажды сказали — на радио заглянет свежий эмигрант, никому не известный писатель по имени Сергей Довлатов. В большом зале я увидел этого человека — гигант!Огромный!
— Настолько огромный?
— Я потом узнал — 195 сантиметров. Остроумный, приятный, располагающий к себе. Его очень хорошо слушали, хотя рабочий день закончился. После нам было на метро в одну сторону, дорогой разговорились. Довлатов был не такой простой. Не прямолинейно симпатичный. К тому времени газета «Новый американец» уже существовала, мы создали ее втроем: я, бывший внештатный автор моего отдела по «Советскому спорту» Алексей Орлов и Борис Меттер, племянник известного писателя, автора «Ко мне, Мухтар». После встречи с Довлатовым я им позвонил: «Приехал интересный человек, очень остроумный и одаренный. Давайте его пригласим?» Так оба решительно восстали. Особенно Меттер: «Зачем нам делить доходы на четырех?!»
— Что ответили?
— «Какие доходы? — поразился я. — Нам до доходов дожить бы...» Как-то сломил сопротивление и позвонил Довлатову. Предложил быть четвертым. Тот обрадовался: «С удовольствием!» Оказывается, приехал он давно — и ничего не делал. Просто сидел дома. Время спустя мы должны были втроем ехать в Нью-Джерси к хозяину банка, тот обещал заем для газеты. И вдруг Довлатов говорит — я никуда не поеду.
— Что вдруг?
— Рассказал: «Я с вами душой, но не деньгами. Сам я ничего не зарабатываю, трудится только жена». Денег у нас ни у кого не было. Это эмигрантам 90-х было проще, им в Союзе разрешали продать свои квартиры и взять с собой сбережения. А нам-то позволяли вывезти по 130 долларов на человека. Я летел с женой и сыном — было при нас 390 долларов. Два с половиной месяца на эти деньги жили в Риме, до Америки добрались без гроша.
— Тот отказ Довлатову простили?
— Очень скоро я с Довлатовым рассорился и ушел. Они остались в «Новом американце» втроем. Причиной нашей ссоры был, как ни странно, бывший сотрудник «Советского спорта» Паша Дембо. Взял его, только приехавшего, на грошовую зарплату — 130 долларов в неделю. Из-за этого он потерял все пособия. Вдруг мои партнеры берут двух друзей Довлатова из газеты «Новое русское слово», хороших журналистов Вайля и Гениса, на зарплату 500 долларов в неделю...
— Ну и что?
— Так мне сказали: «Пусть твой Паша уходит!» Ответил им: он уйдет — и я тоже. Стали издавать свою газету, «Новости». Но я оказался совершенно бездарным бизнесменом.
Задавая герою вопрос, мы приблизительно представляем, что услышим. Часто удивляемся, если наши ответы ярко не совпали.
Но вот Рубину задали вопрос, на который ответа не имели:
— Будь Довлатов жив — его писательская слава укрепилась бы?
Рубин ответил и не ответил:
— У Довлатова был один страшный недостаток — поэтому я подозреваю, что Сережа был не жилец. Он запойный. Жуткий алкоголик! Пил не регулярно — но если уж запивал, то исчезал на две недели. Его мать, Нора Сергеевна, рассказывала, что они его привязывали к кровати — Сергей в этом состоянии был неуправляем и дик. Но я этого не видел, он просто пропадал... Зато был свидетелем, в каком виде возвращался. На «Радио Свобода» не мог прочесть вслух собственную заметку. Это был умирающий человек — с пропавшим голосом, весь дрожащий. Еле двигался. С невероятным трудом выходил из этого состояния. Думаю, перспектив из-за этого не было никаких. Алкоголиком он был еще в Ленинграде.
— Откуда вы знаете?
— Все мы летели в Америку через Вену, а он — через Будапешт. Его мама мне рассказала, он так напился в самолете, что упал с трапа. Чудом ничего себе не сломал. Его на день оставили в Будапеште, в вытрезвителе...
— Последнюю встречу помните?
— Очень хорошо. Это была пятница. Рабочая неделя закончилась, все разъезжались. А Сережа — только после запоя, первый день. Говорю ему: «Серега, поехали к нам на дачу?» — «Нет, я в Бруклин. У меня там дела...» Выяснилось — там у него была женщина, то ли маникюрша, то ли парикмахерша. Отправился к ней, совершенно не окрепший после пьянства. У нее и умер. Позвонила Вайлю: «Приезжайте, возьмите своего друга».
А я на даче открыл журнал «Огонек», его вдруг стали продавать в Нью-Йорке. Наткнулся на большое интервью Довлатова, делал чуть ли не сам Коротич. И Сережа рассказывает — он приехал в Штаты, полгода валялся дома, было ему скучно, депрессия, и во время лежания ему пришла мысль: а не сделать ли в Америке русскую газету? Выдал себя за создателя «Нового американца». Жена моя рассердилась страшно: «В понедельник поеду вместе с тобой в Нью-Йорк. Пусть Сергей все скажет в глаза. Есть у него стыд?»
— Тяжелая история.
— В понедельник мы действительно вернулись в Нью-Йорк — на похороны Довлатова. Он лежал в гробу огромный, с согнутыми ногами. Не могли отыскать гроб под такой рост. Это было ужасно, конечно. Он и одежду-то все время покупал в специальном магазине для больших людей. Был невероятно щедрый, вечно кому-то помогал, посылал деньги в Таллинн для своей дочки... А сам очень скромно одевался. В галстуке я его ни разу не видел.
Конечно же, мы расспрашивали о спорте. Помня, в какой газете служим.
Рубин вдруг начинал говорить с совсем другими интонациями. Голос молодел с каждой фразой. Странное дело.
Нам было удивительно предполагать, что при его-то всесоюзной славе все хоккейные знакомства оборвались. Наверняка ведь с кем-то перезванивался через океан — как вот сейчас с нами.
— Да нет, — его равнодушие показалось нам напускным.
Мы молчали, Рубин тоже.
Первым не выдержал он — и заговорил горячо, юно:
— Как-то приезжала сборная, так я общался с Виктором Тихоновым и Володей Юрзиновым. Игроки одно время боялись со мной общаться. В Сараево иду по улице — вдруг навстречу мне вся команда. Все до единого отворачиваются, будто меня не знают. Один Слава Третьяк обрадовался: «О, Евгений, здравствуйте! Как вы живете?» Очень искренне и храбро.
— А Тихонов?
— Тихонов тоже всегда со мной общался. Я спрашивал: «Как же ты не боишься? Вон Юрзинов меня даже не замечает...» — «Женя, я под такой защитой, что могу быть честным по отношению ко всему». Кстати, Володя Юрзинов несколько лет спустя сказал: «Мне так стыдно. Делал вид, будто тебя не замечаю». — «Володя, это было опасно». — «Но Тихонов-то к тебе подходил! А вот я — испугался...» Помню, в петлице у Юрзинова был кружочек с изображением Феликса Дзержинского.
— Прекрасно.
— Как-то в Нью-Йорк приезжала сборная ветеранов, был Валерка Васильев, Саша Якушев... Как они меня встретили! Я по привычке пришел на хоккей, присел где-то сбоку — так они меня заметили, вывели на площадку и сделали огромную фотографию. На следующий матч принесли майку сборной с надписью «Е. Рубин № 1». В ресторане «Националь» был теплый банкет.
— Вы написали три книги — с Яшиным, Борисом Майоровым и Валентином Ивановым. С кем еще хотелось бы?
— Мне хотелось написать книгу только с одним человеком — Евгением Рубиным. И я ее в Нью-Йорке написал. А хотел я писать в Москве, но мне не давали. Каждый раз говорили: «Знаешь что? Делай-ка ты литературную запись!» Вот с Борькой Майоровым мы были в дружеских отношениях — написали книжку. А с Ивановым и Яшиным я даже не был знаком!
— Ничего себе.
— Яшин вообще отказывался писать с кем бы то ни было, кроме Льва Филатова. Но Филатов не пожелал у Яшина быть литзаписчиком, он только со Старостиным так книжку сделал. Идея заглохла. И вдруг Валька Иванов, с которым мы уже поработали, сказал Льву: «С Рубиным не хочешь книгу делать?» Яшин задумался: «Знаешь, с Рубиным я бы согласился. Пускай позвонит». Я пришел в гости, познакомился с семьей. Написали маленькую книжечку. Потом я позорно от Яшина бегал.
— Книжка не удалась?
— Наоборот. Мы собрались в Америку, а Лева настаивал, чтоб написали книгу побольше. Решили с женой: если буду поддаваться на уговоры писать книги, то не уедем никогда. Я стал от Яшина прятаться. Он был очень хороший человек.
— Из трех книжек какая далась тяжелее?
— Все легко. Единственное, Борька Майоров все время сетовал: «Мы с тобой сидим разговариваем, а ты ничего не записываешь!» — «Боря, что интересно — я и так запомню. Что скучно, для книжки не нужно». Ни Иванов, ни Яшин не жаловались, что я не записываю.
— Не записывать — это правильно?
— Нет правильного и неправильного. Все индивидуально. У меня была феноменальная память, я помнил все на свете! Заканчивал писать, перечитывал рукопись — еще много чего вспоминал.
— Вы описали эпизод, как Анатолий Тарасов перед чемпионатом мира-66 в Любляне уговорил Старшинова и Бориса Майорова, чтоб приняли в свою тройку Ионова. Вместо Евгения Майорова. Евгения отцепили — и в скором времени он перестал появляться в сборной, завершил карьеру. Как полагаете, он простил вчерашних партнеров?
— Думаю, не вполне. Он с ними общался, но прежней близости не было. Я эту историю узнал от Бориса Кулагина, помогавшего Тарасову в ЦСКА. Кулагин — кристально честный мужик, никогда не врал. Как-то в Архангельском Тарасов его спросил: «Как считаешь, для победы в Любляне хватит две тройки нападения — Альметова и Фирсова?» — «Конечно. А что?» — «Да Женьку Майорова хочу отцепить. Зачем нам в сборной готовить конкурентов для ЦСКА?» Кстати, незадолго до смерти Женя был у меня в Нью-Йорке, приехал вместе с Димой Рыжковым. Дмитрий сказал: «Знаешь, Женька уже еле ходит. Надо за ним приехать в гостиницу в Манхэттен». Хорошо, отвечаю, буду ждать на углу. Рыжков покачал головой: «Нет, он не дойдет. Останавливайся прямо у дверей».
— Майоров осознавал, насколько плох?
— Был в мрачном настроении.
Нам уж и вопросы не приходилось задавать — Рубин вспоминал сам. Как, например, приехал к нему в Нью-Йорк легендарный Александр Альметов.
Мы немедленно припоминали вычитанное в рубинской же книжке, как шутила легендарная тройка — Локтев, Альметов и Александров. В бассейне Центральных бань кидали на воду кильку в маринаде. Закусывали прямо там.
Хотели сделать старику приятное — читали! Помним!
Но вдруг слышали:
— Что-то я об этом слышал...
Мы едва удерживали смешок. Чтоб не сбить старика с мысли.
— Альметов вообще был мастер шутить. После отбоя на базе укладывал в кровать футбольный мяч и вещи так, чтоб со стороны казалось — спит человек. А сам вылезал в окно и гулял до утра. Когда в 1990-м Альметов с подругой Галей прилетел в Нью-Йорк, то первые 18 дней жил у меня.
— Альметов пытался в Штатах найти работу?
— Галя сразу устроилась няней. Потом они сняли комнату. У меня был знакомый бизнесмен, который вызвался помочь Альметову с работой. Договорились о встрече. Но Сашка где-то по дороге успел надраться, и все на этом закончилось. Такой он был человек — добрый, мягкий, но спившийся и ни к чему не пригодный. Чтобы свести концы с концами, Галя пекла пирожки, которые продавала на Брайтон-Бич. Когда просила Сашу принести ей корзинку с пирогами, тот отвечал: «Мне, олимпийскому чемпиону, ходить с пирожками?!» Он ничего не хотел делать. В итоге промаялся в Америке полгода, улетел в Москву и вскоре умер.
— Вы знали, что Альметов копал могилы на Ваганьковском кладбище?
— Галя говорила, что все это вранье. Но и Боря Майоров, и другие ребята потом подтвердили — действительно копал.
— В книжке вы писали — как в 1969-м на чемпионате мира встретили перед игрой растерянного Николая Озерова. Ему из Москвы прислали перечень выражений, которые нельзя употреблять в репортаже.
— Да! Да!
— Ну и что там было?
— Прекрасно помню — запретили употреблять фразы «друзья-соперники», «упорная борьба», «силовой прием» и прочие штампы. Говорят, чуть ли не сам Лапин, начальник Гостелерадио, составил список. И Озеров как-то ухитрился вывернуться. Держал список перед глазами — и не сказал ни разу.
Заметка та в «СЭ» не вышла — мы узнали, что такое ревность бывалых корреспондентов. Ссоры минувшего с годами только крепчают. Обрастая выдуманными подробностями.
Один из тогдашних членов редколлегии припомнил что-то — и произнес:
— Они сделали интервью с Рубиным! Зачем?! Делали бы уж со мной — историй не меньше...
Что ж. Отнесли в «Огонек». Ныне покойный, к сожалению.
А Евгений Рубин — он же Эрик Баскин — тихо умер в своей Америке лет пять назад. Мы узнали-то не сразу, год спустя. В России об этом не писал никто. Да и в Штатах, думаю, тоже.
Зато перечитываем сегодня — и улыбаемся:
«Когда Баскин приезжал с лекциями в Харьков и Челябинск, останавливались тракторные заводы. Вечерняя смена уходила с предприятий».
Когда-то все это озвучивалось у нас внутри голосом Довлатова. Теперь — самого Рубина.
Его интонации, его глухой смешок и оттенки недоумения память сохранила отчего-то очень ясно.