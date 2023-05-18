Максимов: «Если нас допустят даже без флага и гимна, нужно идти и выигрывать»

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов поделился мнением на тему возможного выступления российских спортсменов на международных соревнованиях без флага и гимна.

«Если нас допустят даже без флага и гимна, нужно идти и выигрывать. Потом в любом случае будет гимн и флаг. Пока же идет передел мира. Олимпиада? Да можно свою сделать со странами БРИКС. Там доллары, а тут юани и рубли. Все равно победители двух Олимпиад будут друг с другом играть. Когда ребята с фантиками, полученными за золото, и те, кто их целует пониже спины, прекратят диктовать свои условия, тогда всем станет понятно, что лучше вновь соревноваться всем со всеми. Повторю, если будет возможность, нужно ехать и выигрывать. Даже без флага и гимна», — приводит «Чемпионат» слова Максимова.

17 мая в Международной федерации гандбола (IHF) сообщили, что мужская сборная России по гандболу не примет участия в Олимпийских играх в Париже. Отмечалось, что женская команда сохраняет шансы на то, чтобы попасть на Игры-2024.

Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.