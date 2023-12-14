Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гандбол
Новости
Россия
Еврокубки
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 13:00

Победившая рак гандболистка Бобровникова объяснила, почему не стала замораживать яйцеклетки

Алла Шишкина
Олимпийская чемпионка
Telegram Дзен

Сегодня на авторском YouTube-канале «Без воды» колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной вышло интервью олимпийской чемпионки по гандболу Владлены Бобровниковой, которая победила рак. Она рассказала, почему отказалась от заморозки яйцеклеток.

— Ты приходишь к доктору, к онкологу, и первое, что он тебе говорит: «Будешь яйцеклетки замораживать?» Мне многие подписчицы писали, кто недавно узнал, я им говорила: «Девчонки, настраивайтесь, что будет такой момент». Тебя спрашивают, хочешь ты замораживать яйцеклетки или не хочешь, — говорит Бобровникова. — Мой муж Федерико, конечно, тоже большой молодец. Безумно меня поддерживал все это лечение. Он мне сказал: «Аморе (это по-итальянски «любимая»), для меня главное — ты и твое здоровье».

Если замораживать яйцеклетки, значит, переносится начало химии, нужно пить все гормоны, затем берется забор этих яйцеклеток, и только потом начинается химиотерапия. То есть на это нужно было какое-то время, может, где-то через месяц я начала бы терапию. Мы не хотели этого, муж мне сказал, что я для него самое важное, начинаем быстрее химиотерапию, ничего не будем делать. Но когда ты только узнал, что у тебя рак, наваливается столько всякой дополнительной информации, и то я, мне кажется, избежала всей этой бюрократической волокиты... Мне все сделали намного оперативнее, чем если бы я просто сама пошла.

Гандбол
Алла Шишкина
Владлена Бобровникова
0
Читайте также
Галицкий и смена ориентации. Почему тренера «Краснодара» могут убрать даже с первого места
«России нужно население в 500 миллионов человек». Шлеменко: демография, Сталин, «Слово пацана», ранения на улице, Tesla
Пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция
«Итоги года с Владимиром Путиным». Видеотрансляция
В Финляндии пройдет крупная забастовка против действий правительства
В Госдуме предлагают снизить возраст досрочного выхода на пенсию
Популярное видео
Жесткая речь Трефилова о спортивных чиновниках и ВАДА
Флаг и гимн России на ЧМ: в последний раз после санкций ВАДА?
Датский журналист в шоке от Трефилова. Видео
Россия обыграла Сербию. Как это было
Жесть во Франции
"Чеховские медведи" в 17-й раз подряд стали чемпионами России
"Ростов-Дон" - чемпион России по гандболу
"Ростов-Дон" победил "Ладу"
Трефилов - о поражении России от Норвегии
Невероятное спасение сборной
"С утра много чего желаю" Огонь Трефилова
Трефилов пробился в Европу
Российская дуэль в Кубке ЕГФ
"Не буду бояться играть в Москве!"
"Я местный". Трефилов и Ходьков готовы к сезону
Красно-белая семья растёт!
Ковалев нужен Черчесову?
U-19: рвем майки!
"Ростов-Дон" - первый шаг к чемпионству
Сергей Шишкарев: 2 года у руля Федерации
"Ростов-Дон" - в полуфинале Кубка ЕГФ
Бобровникова и Ильина снова в игре
Его день, его год, его гандбол!
Кто самый меткий в сборной?
Мужская сборная: история побед
Сергей Шишкарев. Единогласно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Победившая рак гандболистка Бобровникова вспомнила, как начиналась болезнь

«Стояла перед зеркалом, расчесывалась, а у меня просто клок в руке». Гандболистка Бобровникова рассказала, как потеряла волосы из-за химиотерапии