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Сегодня, 13:19

Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесли из России

Мария Гусева
Фото Global Look Press
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Европейская федерация гандбола (ЕГФ) приняла решение перенести из России чемпионат Европы-2026 среди женских команд, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации гандбола России.

«К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях, а текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру, — говорится в заявлении. — Это касается инспекционных визитов представителей ЕГФ, технического обеспечения арен, приезда болельщиков из других стран и других ключевых оперативных вопросов. В связи с этим после консультаций с руководством ЕГФ было принято решение о переносе чемпионата Европы 2026 года из России в другую страну».

Европейская федерация гандбола будет искать альтернативные варианты места проведения соревнований.

Россия получила право провести женский чемпионат Европы-2026 в ноябре 2021 года. Турнир должен был пройти в Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 20 декабря 2026 года. Отмечается, что для получения права организовать турнир была проведена огромная работа, а решение о переносе является тяжелым для всего российского спортивного и гандбольного сообщества.

28 февраля 2022 года исполком ЕГФ принял решение отстранить на неопределенный срок российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Источник: ТАСС
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