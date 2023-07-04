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Сегодня, 10:15

ЦСКА проведет летние сборы в Кисловодске

Олег Ходьков.
Фото ГК ЦСКА
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Июль — время возобновления тренировочного процесса и подготовки к предстоящим турнирам для армейцев. Главный тренер ЦСКА Олег Ходьков рассказал о летних сборах и составе команды на будущий сезон.

— Прошедший сезон был очень тяжелым, насыщенным. Многие наши игроки выступали с различными травмами. Поэтому хорошо, что 28-го мая мы провели заключительную игру, и у команды была возможность сразу уехать в отпуск. Практически пять недель отдыха — достаточный период для восстановления сил. Думаю, все успели хорошо перезагрузиться и подготовиться к возобновлению тренировочного процесса. 3-го июля команда с новыми игроками в составе собирается в Москве. Сначала мы проведем трехдневную подготовку к сборам с одноразовыми тренировками, некоторые гандболисты пройдут УМО. А 7-го числа мы вылетаем в Кисловодск, где пробудем до 18-го июля. База отличная, с хорошими условиями. Свежий воздух, питание, площадки для тренировок, — все на высшем уровне, дает возможность провести сбалансированную подготовку. Гандболистов ждут три цикла с трехразовыми тренировками. Большой акцент, как всегда, сделаем на закладывание фундамента: общефизическую нагрузку. Конечно, будет и несколько погружений в гандбол. Предыдущие два года мы проводили сборы в таком же режиме, только в Абрау-Дюрсо. И могу точно сказать, что после них команда достойно выглядела в начале сезона. Так что схема рабочая, её и будем придерживаться, — рассказал Ходьков. — После сборов у ребят будет три выходных дня. И сразу начнем проводить гандбольные тактические тренировки. Август у нас выдастся насыщенным: планируем сыграть пару товарищеских матчей со СКА-Минск, а после поучаствовать в турнире в Бресте. Дальше нас ждет полноценная подготовка к Суперкубку России и OLIMPBET Суперлиге. В будущем сезоне наш состав вновь обновится. Несколько ключевых игроков покинули клуб, но на их место приходят не менее амбициозные профессиональные гандболисты. Егор Кочура — левый крайний, хорошее приобретение. Основное его преимущество — может защищаться передним и вторым номером. Кирилл Кремнев — молодой игрок с отличными данными, линейный. Посмотрим, как он справится с конкуренцией. За играми Романа Царапкина я следил, он много лет играл за команду-участника европейских кубков. Он разнопрофильный, может нам быть полезен не только как центральный защитник, но и как атакующий игрок. Андрей Верещагин имеет хорошие данные, привлекался в национальную сборную. Так что возлагаем на него большие надежды, надеемся, что он раскроется. И Никита Никулин — неплохой вратарь. Он способен показывать надёжную игру, особенно, когда ловит кураж. В сезоне-2021/22 у нас также были большие изменения по составу, ушло большое количество легионеров. Но заменившие их игроки доказали, что они не хуже. Так что, уверен, новые ребята быстро адаптируются и принесут нашему клубу много пользы. Приобретениями я доволен. Впереди много работы и очень важные сборы, которые предопределят старт сезона. Все в наших силах, начинаем подготовку нового чемпионского состава.

(Василиса Воробкова)

ГК ЦСКА
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