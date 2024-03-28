ЦСКА продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 20 матчей

Армейцы в завершающем домашнем поединке предварительного этапа обыграли ставропольский «Виктор» — 31:29. Итоги встречи прокомментировал линейный ЦСКА Роман Царапкин.

«Мы очень хотели взять реванш за поражение в SEHA League, знали, что и как нам нужно для этого делать. Начало игры не было слишком эмоциональным, потому что на обе команды наложила отпечаток трагедия в «Крокус Сити Холле», минута молчания, которая была перед стартовым свистком... Что касается самого матча, то я доволен тем, как мы выглядели. Определяющим стало начало второго тайма, когда мы оторвались от «Виктора» на пять мячей. Впереди у нас игра с «Чеховскими медведями» — это наш самый сильный соперник в нынешнем сезоне. Мы хотим остаться на первом месте по итогам предварительного этапа, поэтому нельзя отдавать очки. А что касается плей-офф и будущего соперника там, то я пока даже не заглядывал в нижнюю часть таблицы и не прикидывал расклады. Конечно, в раздевалке об этом заходили разговоры, но будем действовать по ситуации», — сказал Царапкин.

ЦСКА за два тура до конца предварительного этапа Суперлиги сохраняет за собой первое место, не потерпев ни одного поражения в 20 матчах при всего двух ничьих. Вторая позиция в таблице у «Чеховских медведей, которые отстают от армейцев на 4 очка. Очная встреча команд состоится 31 марта в Чехове.

Александр Акимов