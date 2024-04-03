«Чеховские медведи» и ЦСКА встретятся в полуфинале Кубка России

По итогам жеребьевки «Финала четырех» мужского Кубка России в полуфиналах встретятся действующие обладатели трофея «Чеховские медведи» и ЦСКА, а также «Пермские медведи» и СКИФ.

«Это самое важное событие в преддверии плей-офф чемпионата России, — отметил гендиректор Федерации гандбола России Лев Воронин. — Уверен, матчи будут интересными. Очень рад видеть в числе участников «Финала четырех» молодую команду краснодарского СКИФа. Также поздравляю с попаданием в эту стадию и «Пермских медведей», и «Чеховских медведей», и ЦСКА».

Решающие матчи второго по престижности турнира страны пройдут в Перми 13 и 14 апреля. Точное расписание игр определится позднее.