ЦСКА выиграл шестой матч на старте сезона Суперлиги

В очередной встрече армейцы на своей площадке были сильнее краснодарского СКИФа — 31:26.

Итоги поединка подвел левый крайний ЦСКА Дмитрий Ионов.

«Первый тайм прошел в достаточно упорной борьбе, во второй половине за счет удачных действий в защите и помощи нашего вратаря Вадима Богданова нам удалось отразить несколько атак соперника и получить комфортное преимущество в счете. Мы знали, как играет СКИФ, и чего от него можно ожидать, поэтому проблем с настроем точно не было.

Если говорить в целом по началу сезона, то мы сейчас неплохо действуем в обороне, но на пик формы все-таки планируем выйти к более важным играм. Победная серия ЦСКА? Знаете, выигрывать всегда приятно, но мы ни в коем случае не расслабляемся", — сказал Ионов.

Следующая встреча армейцев в Cуперлиге состоится 23 октября, когда команда Олега Ходькова в гостях сыграет с астраханским «Динамо».

Александр Акимов