Михайличенко: «В моей жизни никогда не будет прыжка с парашютом»

Лидер гандбольного ЦСКА и сборной России Елена Михайличенко, которую признали самым ценным игроком Суперлиги-2022/23, в интервью «СЭ» рассказала о страхе высоты.

— Продолжите фразу: «В жизни нужно все попробовать, кроме...»

— Наркотиков. А еще я жутко боюсь высоты, поэтому в моей жизни никогда не будет прыжка с парашютом. И тарзанки. Вот в Сочи одна из самых высоких в Европе — 207 метров! Знакомые прыгали, говорят — очень круто! Сумасшедший адреналин! Но я бы на такое точно не решилась.