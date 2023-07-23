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Сегодня, 16:00

Михайличенко: «В моей жизни никогда не будет прыжка с парашютом»

Александр Кружков
Обозреватель
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Лидер гандбольного ЦСКА и сборной России Елена Михайличенко, которую признали самым ценным игроком Суперлиги-2022/23, в интервью «СЭ» рассказала о страхе высоты.

— Продолжите фразу: «В жизни нужно все попробовать, кроме...»

— Наркотиков. А еще я жутко боюсь высоты, поэтому в моей жизни никогда не будет прыжка с парашютом. И тарзанки. Вот в Сочи одна из самых высоких в Европе — 207 метров! Знакомые прыгали, говорят — очень круто! Сумасшедший адреналин! Но я бы на такое точно не решилась.

Елена Михайличенко. Елена Михайличенко: «Хочу в Париж. Но ближайший сезон точно проведу в ЦСКА»

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