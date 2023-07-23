Гандболистка ЦСКА Михайличенко: «На романтические отношения нет ни времени, ни сил»

Лидер гандбольного ЦСКА и сборной России Елена Михайличенко, которую признали самым ценным игроком Суперлиги-2022/23, в интервью «СЭ» рассказала о личной жизни.

— Пару лет назад вы обронили в интервью, что у вас нет молодого человека. С тех пор что-то изменилось?

— Не-а. Не скрою — были моменты, когда это немножко угнетало. Теперь воспринимаю спокойнее. Профессиональный спорт забирает очень много энергии. Сборы, матчи, тренировки, переезды, восстановление... На романтические отношения нет ни времени, ни сил. Да и куда торопиться? Мне всего 21.

— Что отвечаете, когда приглашают на свидания?

— Если парень мне симпатичен и хочется пообщаться, узнать его поближе — соглашаюсь. Но сразу не рассматриваю это как что-то серьезное. Просто новое знакомство, не более.

— А что может оттолкнуть вас от человека при первой встрече?

— В ресторане — пренебрежительное отношение к персоналу. Например, к официантам. Любую работу нужно уважать. Если в этом плане мне что-то не понравится — могу тут же подняться и уйти.