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Сегодня, 18:10

Велимир Петкович о выступлении России на Кубке дружбы: «Разочарования нет, но есть проблемы»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Велимир Петкович прокомментировал выступление команды на Кубке дружбы, который прошел в Москве.

В воскресенье, 7 января российская команда уступила Белоруссии (31:32) в заключительном матче на турнире.

— Прежде всего, я рад, что этот турнир вообще состоялся, — отметил Петкович. — Жаль только, что вот уже год не выходит собрать команду в оптимальном составе, и постоянно приходится пробовать новых игроков на ключевых позициях. Посмотрите, скольких качественных игроков здесь нет — Сергея Марка Косоротова, Дмитрия Житникова, Сергея Иванова, Никиты Ильтинского, Виктора Киреева, список можно продолжать. Но я не разочарован итогами. Мы увидели, где мы находимся, посмотрели на себя на фоне соперников и поняли, над чем нужно будет поработать в ближайшем будущем.

— Над чем же?

— Например, над физической готовностью игроков. Если вы видели, в матче с Белоруссией мы порой не могли добежать до соперников, они были на два-три шага впереди — это очень много для гандбола. Значит, нужно обсудить это с моим штабом и тренерами клубов. Потому что мы за первую половину стартового тайма получили 10 мячей просто потому, что соперники были быстрее. Вторая проблема: у нас в чемпионате России есть много гандболистов, которые не играют в защите. Они забили свои голы, получили хороший контракт, и им комфортно. А у меня дилемма, потому что я получаю или хорошее нападение, но без обороны, или выстраиваю хорошую защиту, но не могу рассчитывать на контратаки. Это даже не моя проблема, а проблема нашего гандбола.

— Вы что-то очень эмоционально доказывали своему визави Юрию Шевцову. Что за история?

— Я в хороших отношениях с Юрием, он мой друг, мы знакомы 30 лет. Мы за последние годы сыграли в Белоруссии с десяток матчей, не выиграли ни одного, хотя команды примерно равны по силам. Пусть дома их судят как угодно, но когда на выезде ты при преимуществе «+5» начинаешь протестовать против абсолютно чистого гола Дани Шишкарева... Я его спросил: что ты хочешь доказать? По-моему, это не очень корректно.

— Сделали по итогам Кубка дружбы какие-то выводы по игрокам?

— Всегда их делаю. У меня есть целая книга, и я буду два дня сидеть дома и заполнять ее: что получилось, а что нет. Не только на турнире, но и на тренировках в Новогорске. Могу сказать, что ко многим игрокам будут вопросы. Не буду жаловаться, лучше потом поговорю с нашим генеральным директором Львом Ворониным. Он сам был игроком и тренером, поэтому мы часто обсуждаем наши дела.

На Кубке дружбы сборная России одержала одну победу в трех матчах — над молодежной сборной России (41:22) в первом туре. Во втором туре основная российская сборная уступила Ирану (26:29).

Сборная Белоруссии по гандболу
Сборная России по гандболу
Велимир Петкович
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