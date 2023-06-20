Кирилл Кремнев перешел в ЦСКА

Новым линейным ЦСКА в предстоящем сезоне станет Кирилл Кремнев. Гандболист перешел в армейский клуб из волгоградского «Каустика».

— На данный момент в моей игровой карьере была только одна команда — волгоградский «Каустик». Я воспитанник этого клуба. Как раз в конце сезона-2021/22, когда я играл за него в Суперлиге, со мной связался нынешний исполнительный директор армейцев Игорь Викторович Левшин и предложил перейти в ЦСКА, когда закончится срок контракта с «химиками». Вначале я удивился, не ожидал этого. Но потом, конечно, очень обрадовался, ведь переход в красно-синий клуб — это шанс попробовать себя в гандболе более высокого уровня. Это уникальная возможность. На тот момент у меня был действующий контракт в Волгограде еще на сезон, поэтому было принято решение о переходе через год. И вот этот момент наступил, — рассказал Кремнев. — ЦСКА — один из лучших клубов российского чемпионата, действующий чемпион. Я часто смотрел матчи Суперлиги с его участием в прямом эфире. Когда не получалось, пересматривал в записи. Всегда было желание попасть в эту команду, попробовать свои силы. Рад, что все так сложилось. До этого момента в Москве я бывал в составе «Каустика» не раз, когда проходили матчи против армейцев и ЦСКА-МССУОР-2. Так что столицу, в принципе, знаю. Но мне еще предстоит с ней ближе познакомиться, а также влиться в новый коллектив. Радует, что я с детства дружу с Алексеем Фокиным, мы играли в одной команде 1997 года рождения. Так что морально уже будет проще. Я понимаю, что переход — это большая ответственность. Армейцы стали чемпионами-2022/23, преодолев все трудности на пути. И это очень сильно мотивирует. Парни — большие молодцы. Так что моя личная задача на предстоящий сезон — сделать все возможное, оказать любую помощь для повторения и закрепления достигнутого результата!

(Василиса Воробкова)