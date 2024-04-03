Новый трофей и убойный полуфинал. Пермь ждет классный «Финал четырех»

В Москве определили состав полуфинальных пар мужского Кубка России.

Все ближе «Финал четырех» мужского Кубка России — в нынешнем сезоне решающие матчи второго по рангу турнира внутреннего календаря пройдут в Перми. Город на Каме примет игры этой стадии турнира уже в четвертый раз, ранее «Финалы четырех» проходили на пермской земле в 2014, 2015 и 2020 годах.

— Предстоящий «Финал четырех» представляется очень интересным, — считает председатель высшего совета ФГР Сергей Шишкарев. — Помимо признанных фаворитов, к числу которых стоит отнести «Чеховских медведей» и ЦСКА, борьбу за почетный трофей будут вести СКИФ и «Пермские медведи», которые, кстати, по разу завоевывали Кубок России. Что касается места проведения, то члены высшего совета сделали выбор в пользу Перми. И это тоже должно стать новым импульсом для развития и популяризации гандбола в регионе. В равной степени с пермяками на «Финал четырех» претендовал Чехов, прекрасно организовавший матч мужских сборных России и Белоруссии. А также Москва, проводившая аналогичный турнир год назад. Уверен, что для жителей Пермского края «Финал четырех» станет праздником большого гандбола.

Восемь кило счастья

Между прочим, перед началом жеребьевки, прошедшей в Москве в среду, публике представили новый главный приз, который будет впервые вручен победителю турнира.

— Кубок России проводится с 2006 года, а трофей не обновлялся с 2013-го, — отметил гендиректор ФГР Лев Воронин. — Поэтому федерацией было принято решение изготовить новый кубок, достаточно внушительный — полметра высотой, весом около восьми килограммов. Старый остается у «Чеховских медведей», которые чаще всего завоевывали этот приз.

Кто же поднимет над головой эти восемь килограммов счастья? Из трех десятков претендентов, которые поочередно вступали в борьбу на разных стадиях, в Пермь приедут четверо сильнейших. В том числе три участника прошлогоднего «Финала четырех» во главе с действующим победителем — «Чеховским медведям», как и чемпиону страны ЦСКА и «Пермским медведям», понадобилось миновать всего одну стадию.

Подмосковная команда дважды победила уфимский «Акбузат», армейцы уверенно разобрались с «Динамо-Сунгулем». А вот пермякам понадобилось провести два очень тяжелых матча против еще одного прошлогоднего полуфиналиста, петербургского «Зенита». А вот краснодарский СКИФ начал путь с 1/8 финала, пройдя сначала астраханских динамовцев, а затем лидирующий в высшей лиге «Воронеж».

Фото Александр Хазов/ЦСКА

Еще одно класико

Непосредственно жеребьевкой заведовали заместитель председателя высшего совета ФГР Виктор Поладенко и главный тренер сборной России Велимир Петкович. Именно его легкая рука определила, что уже в полуфинале два главных фаворита сойдутся друг с другом — соперником «Чеховских медведей» стал ЦСКА. А хозяева «Финала четырех» сыграют против СКИФа.

— В мой первый сезон в России, когда я возглавлял ЦСКА, мы тоже встретились в полуфинале Кубка с «Чеховскими медведями» и тогда уступили, — тут же вспомнил Петкович. — Также буду следить за «Пермскими медведями», где очень хорошо работает мой помощник по штабу сборной, им предстоит очень сложный матч.

По мнению Воронина, пара «Чеховские медведи» — ЦСКА максимально интересна именно для полуфинала. С ним сложно не согласиться, ведь такой исход жеребьевки уравнивает шансы всех команд. А также гарантирует зрительский интерес.

— Такая афиша не нуждается в дополнительном представлении — будет очень интересный матч с непредсказуемым результатом, — уверен гендиректор «Чеховских медведей» Александр Сафонов. — В нашу пользу говорит недавняя победа над армейцами в чемпионате России, хотя до этого, кажется, мы шесть матчей не могли у них выиграть. Надеюсь, наши игроки не будут переоценивать этот успех и подойдут к матчу с трезвой головой.

И Сафонов, и его коллега из ЦСКА Игорь Левшин сошлись в том, что многое будет зависеть от тренеров, а также от врачей команд — ведь к концу сезона почти все клубы испытывают сложности с составом. Но не стоит упускать из внимания и второй полуфинал, ведь в нем сыграют хозяева. А свой единственный Кубок России «Пермские медведи» взяли в 2014-м как раз дома.

— Для нас большая честь и ответственность проводить «Финал четырех», — сказал гендиректор пермяков Никифоров «СЭ». — Хотим, чтобы все было красиво, достойно и запомнилось болельщикам. Конечно, при своей публике хотелось бы как минимум выйти в финал, мы этого не скрываем. Объективно стоит признать, что две сильнейшие команды сойдутся в матче Чехова и Москвы. Это уже бренд и, думаю, скрытый финал. А сами не будем недооценивать краснодарцев, зная их бойцовские качества.