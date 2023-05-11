Сберегли интригу. В чемпионате России по гандболу остались самые важные матчи

Фавориты у мужчин шагнули в полуфиналы OLIMPBET Суперлиги без потерь, а вот девушки не обошлись без сюрпризов.

Четвертьфинальная стадия в чемпионате России завершилась, не подарив большого количества неожиданных результатов. Хотя это не значит, что борьбы на аренах не было, вовсе наоборот. Просто класс фаворитов сказался. А это значит, что впереди нас ждет отборный гандбол в битвах за медали.

Как под копирку

У мужчин в полуфиналах оказались все четыре сильнейшие команды по итогам предварительного этапа. Хотя кое-кому пришлось изрядно понервничать. Впрочем, это не относится к действующему чемпиону: «Чеховские медведи» обеспечили себе проход в следующую стадию уже в первом тайме матча в Саратове, который был выигран с перевесом «+10». В итоге команда Владимира Максимова отгрузила соперникам 44 мяча с шикарным процентом реализации. Во второй игре голкипер «СГАУ-Саратова» Давид Никабадзе сыграл куда как уверенней, но его подвиги уже мало на что влияли.

В трех остальных парах, что интересно, первый и второй матчи шли по похожему сценарию. В сражениях ЦСКА и «Зенита» оппоненты на равных проходили первый тайм, а во втором армейцы за счет более длинной скамейки и высокого уровня игроков уходили вперед. Блестяще в этих встречах выглядел ветеран Даниил Шишкарев, забивший в сумме 12 голов, 11 раз в первой игре отличился Дмитрий Киселев. «Пермские медведи», напротив, мощно начинали обе встречи с астраханским «Динамо» и могли бы потратить куда меньше нервов. Но каждый раз позволяли южанам создать себе проблемы. В первом матче позволили соперникам уйти с «-8» на «-3», в ответном — почти дали сравнять счет по ходу второго тайма. Хотя общий исход сомнений почти не вызывал.

Украшением же четвертьфиналов стали два южных дерби. «Виктор», ставший вторым в регулярке, дважды прошел по лезвию бритвы во встречах со СКИФом. В первом матче ставропольцы уступали по ходу игры пять мячей, выходили вперед, дали сопернику сравнять счет. И все решил бросок Андрея Беляева на последних секундах. Через несколько дней краснодарцы выдали отличный второй тайм, блистал голкипер Вадим Кондратенко. И благодаря трем голам в меньшинстве СКИФ за две минуты до конца сделал счет равным. Интригу, как и положено лидеру «Виктора», убил Сергей Болотин, забивший дважды подряд.

Минус «Астраханочка»

У женщин одна победа команды с более низким «посевом» все-таки состоялась. Подмосковная «Звезда» по ходу второго этапа регулярного чемпионата опустилась на шестое место, но сумела правильно выстроить игру против «Астраханочки» и воспользоваться внутренними проблемами соперниц. Полина Шаркова у южанок забила 18 голов за два матча, но и это не помогло. «Звезда» и в домашнем матче большую часть времени вела в счете, и на выезде сразу взяла быка за рога.

Теперь «Звезду» в полуфинале ждет другая южная команда — «Ростов-Дон». Ростовчанки в первом матче на выезде деклассировали «Динамо-Синару», разобрав соперниц по кирпичику. И, видимо, рановато успокоились после победы с разницей в семь мячей. Симпатичная волгоградская команда в ответной игре, ведомая Екатериной Долматовой и Елизаветой Дудкиной, дала бой и очень долго вела в счете. Но за последние 20 минут игры «Ростов-Дон» дал соперницам отличиться только четыре раза.

Второй полуфинал станет повторением недавнего кубкового финала. ЦСКА уверенно справился со «Ставропольем». В отсутствие Елены Михайличенко в первом матче феерию выдала Анастасия Кулак, забросившая 13 мячей. «Лада» на кураже после недавнего «Финала четырех» убрала с пути «Кубань». В регулярке эти команды выдавали упорные матчи, в плей-офф же тольяттинки выглядели на голову выше. Разницу для «Лады» сделали Валерия Кирдяшева и голкипер Юлия Кунцевич. Теперь можно задумываться и о реванше.

Игровой эпизод в матче «Астраханочка» — «Звезда». пресс-служба ГК «Астраханочка»

OLIMPBET Суперлига. Мужчины

Четвертьфиналы

«СГАУ-Саратов» — «Чеховские медведи» — 34:44 (15:25)

«Чеховские медведи» — «СГАУ-Саратов» — 33:30 (18:15)

«Динамо» — «Пермские медведи» — 26:29 (12:17)

«Пермские медведи» — «Динамо» — 32:27 (16:12)

«Зенит» — ЦСКА — 28:33 (15:15)

ЦСКА — «Зенит» — 35:28 (15:14)

СКИФ — «Виктор» — 24:25 (12:11)

«Виктор» — СКИФ — 30:29 (16:13)

Полуфиналы

15 мая

ЦСКА — «Чеховские медведи»

«Пермские медведи» — «Виктор»

19 мая

«Чеховские медведи» — ЦСКА

«Виктор» — «Пермские медведи»

Женщины

«Ставрополье» — ЦСКА — 30:39 (15:21)

ЦСКА — «Ставрополье» — 31:25 (17:12)

«Динамо-Синара» — «Ростов-Дон» — 25:32 (12:15)

«Ростов-Дон» — «Динамо-Синара» — 32:24 (12:16)

«Кубань» — «Лада» — 27:33 (13:13)

«Лада» — «Кубань» — 31:23 (18:13)

«Звезда» — «Астраханочка» — 31:29 (15:15)

«Астраханочка» — «Звезда» — 28:34 (12:16)