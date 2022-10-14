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«Пуля прошла на сантиметр под сердцем». Как знаменитый тренер чуть не погиб на охоте

Отдел спорта «СЭ»
Владимир Максимов.
Фото Андрей Голованов, Сергей Киврин
Владимир Максимов.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Владимир Максимов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Владимир Максимов мог стать жертвой рикошета.

Сегодня исполняется 77 лет легенде отечественного гандбола Владимиру Максимову. В 1976-м в Монреале он завоевал олимпийское золото как игрок, а в 2000-м на Играх в Сиднее привел к победе сборную России уже в качестве главного тренера.

С сезона-2001/02 Максимов возглавляет «Чеховских медведей» — и выиграл все чемпионаты страны! Уникальное достижение, достойное книги рекордов Гиннесcа!

В жизни Максимова было много ярких событий. Об одном из самых драматичных он рассказал в «Разговоре по пятницам» в 2008 году.

Владимир МАКСИМОВ. Фото Федора УСПЕНСКОГО, &quot;СЭ&quot; Владимир Максимов: «Пуля прошла в сантиметре от сердца»

— Кризис среднего возраста у вас был? Или как-то проскочили?

— Что такое «средний возраст»? Если человек живет до ста, например?

— Допустим, 40 лет.

— В 40 лет пахать и пахать, какой к черту «кризис»?!

— И депрессии вас не изводили?

— Депрессия у меня была в 37. После того как на охоте чуть не убили. Вот тогда — да, затосковал.

— Как произошло?

— Стрелял я неплохо, но прежде бывал только на лосиной охоте. Когда лось бежал, еще мог выстрелить, но как-то животное на меня вышло — и я забыл, что у меня в руках ружье!

— Что так?

— Красота! Лось на тебя смотрит, дышит — на собак вокруг чихать он хотел, никакого внимания не обращает. А я стою — и любуюсь. Совершенно вылетело из головы, что стрелять должен. Потом я, чтобы рассмотреть лося получше, высунулся, тот меня заметил, выпрыгнул — и нет его. А с соседних номеров пришлось выслушать, кто я такой. Вот мы и решили: что мы на зверя ходим, который нам ничего сделать не может? Давайте — на кабана?

— И пошли?

— Да. Закончился наш поход тем, что один из загонщиков выстрелил, пуля попала в ветку дерева, срикошетила — и досталась мне. Сбила с ног — точно как показывают в фильмах. С тех пор, когда вижу в кино сбитого пулей человека, верю.

— А во что не верите?

— Когда вижу, что он корчится и умирает, — не верю.

Владимир Максимов. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Владимир Максимов.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

— Куда вам пуля угодила?

— Пробила межреберье, влетела под сердце и застряла у позвоночника. Расплющенная.

— Сохранили эту лепешку?

— Нет. Было заведено уголовное дело, а это ж вещдок. Даже не пошел за ней. Наверное, так и хранится в каких-то архивах.

— А тогда вы остались в сознании?

— Я всегда в сознании... Упал, лежу. Сунул руку под тулуп, смотрю: кровь. Еще толком не понял, но мысль мелькнула: эх, зацепило. Поначалу все работало нормально. Я встал, пошел — и лишь потом чувствую: легкое как будто опадает.

— Еще и легкое вам пробило?

— Да-да. Пуля прошла на сантиметр под сердцем, оно как раз сжалось. Задело бы за краешек — и я был бы свободен. А на сантиметр в другую сторону — и перебило бы позвоночник. Тоже хорошего мало. Вышел я к своим, говорю: «Там одного кабана завалили». «Ты?» — «Нет, меня...» И показываю — вот она, дыра. Не поверили. Кто-то стянул с меня полушубок, увидел рану и в обморок — хлоп!

— Тот, который стрелял?

— Когда тот в больницу ко мне явился, говорю: «Здорово, убийца!» Смотрю — он трясется. Срок запросто мог получить. Но любопытнее всего, как меня в больницу везли.

— Тоже с приключениями?

— Главное, боли я не чувствовал. Сели в уазик да поехали. Пару слов шоферу сказал: осторожно, мол, не застрянь. «Больно?» — «Да не больно. Но если застрянем — не смогу машину толкать». Подъезжаем к больнице, выходят мне навстречу два санитара. Интересуюсь: «А вы что пришли?» — «Раненого выносить!» Нет, говорю, этого раненого с поля боя не вынести. Чтобы грыжи не было — лучше я на своих пойду. Сам же разделся, сижу в красных спортивных трусах...

Владимир Максимов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Владимир Максимов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Зажимая рану рукой?

— Не зажимал. Накапала лужица крови. И тут приходит девочка-медсестра кровь из пальца брать. «А зачем из пальца? — спрашиваю. — Набирай прямо с пола!» Как она под ноги посмотрела — тоже в обморок грохнулась. С рентгенологом смешно было: прижмись, говорит, к аппарату, задержи дыхание. Я все сделал, после спрашиваю: «А если б я был без сознания — что бы ты делал?» Нашли бы, отвечает, способ.

— Все происходило в деревенской больнице?

— Ага, под Калугой. Два дежурных хирурга меня осмотрели. Гадают, что делать. И здесь я слово ввернул: «Вы долго не совещайтесь, удаляйте пулю под местным наркозом». Вырезали эту лепешку, зашили меня и говорят: «Ложись на правый бок». Отвечаю: «Да больно...» — «Ложись!» Едва перевернулся — пена пошла. Из самой раны. Хирурги переглянулись: «Ничего себе! Да у него легкое пробито!»

— История.

— Да уж. Хорошо, что толковый парень моим легким занялся. Даже ребра ломать не стал, леской легкое зашил.

— Снова под местным наркозом?

— Вот это уже под общим. А уже через две недели я в Челябинске тренировал команду. Там и швы снимал.

— Доктор команды помог?

— Тогда в командах докторов не было. С охотой же после этого завязал, ружья раздарил. Лишь одно оставил дома на всякий пожарный. Решил: этот случай — предупреждение свыше. Раз в 37 меня зацепило, значит, надо остановиться.

— Полагаете, был знак?

— Уверен. Именно знак: хватит баловаться.

Гандбол
Олимпиада
ГК Чеховские медведи
Владимир Максимов
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