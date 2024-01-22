Строго на юг. «Ростов-Дон» оторвался от ЦСКА

Ростовский клуб уверенно пришел лидером к финишу первой части предварительного этапа OLIMPBET Суперлиги.

В минувшие выходные шестью матчами завершилась первая часть предварительного этапа женского чемпионата России — в отличие от мужчин, девушкам после двухкругового турнира предстоит разбиться на две шестерки и сыграть еще по десятку матчей. На прошедшей стадии произошло немало интересного: лидеры последних лет вновь поменялись местами, новичок лиги навел шороху, один из призеров прошлого сезона не попал в топ-6.

Равнение на Ростов

Год назад после первой стадии соревнований в таблице безоговорочно доминировали девушки из ЦСКА, выигравшие все 22 матча. Стопроцентного результата в регулярке их потом лишили главные соперницы из «Ростов-Дона», но взять титул красно-синим это не помешало. Таким образом, продолжилась традиция, по которой два гранда в последние годы становятся чемпионами поочередно.

Если верить этой примете, то нынешний год должен стать счастливым для «Ростов-Дона». И пока южанки делают все, чтобы вернуть себе титул. Команда прошлым летом сделала ряд неплохих приобретений, в том числе пригласив из «Лады» игроков сборной России Валерию Кирдяшеву и Алену Амельченко. Но главным трансфером клуба стала тренер Ирина Дибирова. Даже опытнейшая Полина Кузнецова отмечала в интервью «СЭ», что подход нового рулевого заметно отличается от всего, с чем олимпийской чемпионке приходилось сталкиваться за карьеру.

Как результат — «Ростов-Дон» буквально на одном дыхании пролетел дистанцию, потерпев пока только одно поражение в Астрахани. Кстати, это был всего лишь один из трех матчей чемпионата на данный момент, в которых ростовчанки не добрались до отметки в 30 заброшенных мячей. Но уже в следующей игре «Ростов-Дон» обыграл ЦСКА на выезде. А в заключительной игре второго круга южанки и вовсе забили столичному «Лучу» 45 голов! Кстати, в этой игре лучшим бомбардиром «Ростов-Дона» стала перешедшая уже по ходу сезона из «Лады» белоруска Алина Кишко, тоже пришедшаяся команде ко двору.

Между тем у армейской команды дела идут не так хорошо. Это подтверждает и результат домашнего матча ЦСКА с «Ростов-Доном» в середине января, который для москвичек закончился рекордным поражением с разницей в 11 мячей — 21:32. Помимо двух неудач в женской российской «классике», красно-синие проиграли в гостях «Кубани» и потеряли очки в Тольятти. Теперь они отстают от «Ростов-Дона» на пять очков. Причин можно найти несколько, но самая очевидная — кадровая. Осенью решила приостановить карьеру лидер команды и сборной России Елена Михайличенко, в декрет ушла Антонина Скоробогатченко, продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы Карина Сабирова. Поэтому в экстренном порядке пришлось приобретать у той же «Лады» игрока сборной России Ольгу Явон. Задача ЦСКА — к плей-офф восстановить былую мощь и отстаивать свой титул.

Гандболистки «Черноморочки». Фото ЖГК «Черноморочка»

Сенсация с побережья

Если говорить об открытиях сезона, то в первую очередь стоит отметить «Черноморочку». Пусть гендиректор ФГР Лев Воронин и говорил «СЭ», что новички летом заметно укрепились — например, признанным бомбардиром Натальей Никитиной и тренером Алексеем Гумяновым из «Звезды». Но все равно пятое место команды из Новороссийска заслуживает уважения. Тем более что проигрывала «Черноморочка» только «Ростов-Дону», ЦСКА и «Ладе» и до последнего сама боролась за место в тройке.

В итоге же третьей стала «Лада». После финиша прошлого сезона от коллектива из Тольятти ждали многого, но пока команде Дмитрия Тихона не хватает прежде всего стабильности. Плюс кадровые потери, о которых уже сказано выше, дают о себе знать. Чередует яркие матчи с посредственными и «Астраханочка». Подопечные Алексея Алексеева в удачный день могут обыграть любого, а в другой — получить «-12» от «Черноморочки».

Среди тех, кто не попал в топ-6, большего ожидали от «Динамо-Синары» и «Звезды». Но очень симпатичная волгоградская команда пока еще находится на стадии становления. А подмосковный клуб, в прошлом сезоне взявший бронзу, по сути, начал жизнь с чистого листа.

Второй этап турнира стартует 4 февраля. Теперь команды проведут двухкруговой турнир в двух группах. В шестерке сильнейших они будут бороться за более выгодные места в плей-офф, а во втором эшелоне разыграют две последние путевки в игры на выбывание.