Рождественский подарок для белорусов. OLIMPBET Кубок дружбы уехал в Минск

Сборная Белоруссии стала победителем международного турнира, завершившегося в Москве.

Соскучившиеся по играм международного уровня болельщики с нетерпением ждали традиционных рождественских соревнований, после небольшой паузы возобновившихся под названием OLIMPBET Кубок дружбы. И не зря — три игровых дня показали, для чего нужны такие турниры. Были и борьба, и гандбол высокого уровня от хороших команд, и неожиданные результаты.

А самое главное, игровую практику в максимально возможном объеме получили и главная сборная России, и молодежный состав. Ведь, как справедливо заметил главный тренер национальной команды Велимир Петкович, одними лишь матчами против друзей-соперников из Белоруссии на протяжении двух лет не обойдешься.

Иранский сюрприз

Надо отдать должное ФГР, что даже в нынешних условиях состав OLIMPBET Кубка дружбы оказался представительным. Даже с учетом отказа в последний момент команды Марокко — их заменила молодежная сборная России. Кроме двух составов россиян и сборной Белоруссии, четвертым участником турнира стал Иран, готовящийся к чемпионату Азии.

И к последнему игровому дню расклады в таблице выглядели максимально увлекательно именно благодаря иранцам. Участники последнего чемпионата мира заставили говорить о себе болельщиков и специалистов. Для начала Иран удивительным образом упустил победу в матче с Белоруссией, в котором подавляющую часть времени вел в счете. Но соперники не дали азиатской сборной уйти далеко, а в концовке сделали рывок 3:0, ставший решающим.

На следующий день в похожей ситуации иранцы своего уже не упустили, к сожалению для Петковича и его команды. Россияне, в первом туре размявшиеся на собственной «молодежке», открыли счет, но всю оставшуюся игру только и делали, что догоняли оппонентов. Несколько раз казалось, что ситуацию удалось переломить, но не лучшая реализация в атаке привела к тому, что Иран не просто выстоял, а оторвался на три мяча.

Учитывая, что Белоруссия тоже не встретила сопротивления со стороны второй российской команды, перед третьим туром именно команда Юрия Шевцова лидировала. И для победы в турнире ей достаточно было не проиграть основному составу хозяев. Иран должен был побеждать «молодежку» и надеяться на победу России во втором матче с нужным для себя счетом. А вот главной сборной России необходимо было выигрывать с перевесом в пять мячей.

Фото Федерация гандбола России

Позднее зажигание

Между прочим, у Ирана проблемы возникли уже с первым пунктом их списка. Российская «молодежка», собравшаяся всего за день до турнира, к последнему туру сыгралась и дала бой куда более мастеровитому сопернику. Пока иранцы вкатывались в игру, на табло уже горели цифры 1:7. Молодые россияне и предыдущие матчи начинали неплохо, но затем получали авоську мячей. На этот же раз Иран сравнял счет только на 27-й минуте, а вперед вышли на 48-й. Дело закончилось нервной концовкой, в которой решающим оказался опыт азиатской команды.

То, что сборная России не будет искать легких путей, стало понятно уже к 5-й минуте заключительного матча, когда усилиями Дмитрия Хмелькова гости повели «+3». У россиян в атаке здорово играл в линии Александр Ермаков, фирменными бросками отмечался Дмитрий Санталов. Но оппоненты быстро отвечали ударом на удар, и к перерыву отставание команды Петковича достигло пяти мячей. Шансы на общий успех стали призрачными.

Впрочем, в начале второго тайма россиян подтащил вратарь Артем Грушко, пошла игра у лидера команды Дмитрия Киселева, продолжил бомбить ворота Санталов. Белоруссия долгое время держалась, но постепенно начала сдавать позиции. И дело во второй раз за день дошло до жаркой концовки. Которая, к большому огорчению иранцев, сидевших на трибунах почти в полном составе, осталась за Белоруссией.

— Прежде всего я рад, что этот турнир вообще состоялся, — сказал Петкович после финального свистка. — Жаль только, что вот уже год не выходит собрать команду в оптимальном составе, и постоянно приходится пробовать новых игроков на ключевых позициях. Посмотрите, скольких качественных игроков здесь нет — Сергея Марка Косоротова, Дмитрия Житникова, Сергея Иванова, Никиты Ильтинского, Виктора Киреева, список можно продолжать. Но я не разочарован итогами. Мы увидели, где мы находимся, посмотрели на себя на фоне соперников и поняли, над чем нужно будет поработать в ближайшем будущем.

OLIMPBET Кубок дружбы

Белоруссия — Иран — 29:28 (16:16)

Россия — Россия-2 — 41:22 (19:11)

Россия-2- Белоруссия — 29:45 (15:21)

Россия — Иран — 26:29 (14:16)

Иран — Россия-2 — 29:27 (12:15)

Россия — Белоруссия — 31:32 (17:22)