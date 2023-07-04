Шишкарев: «Уверен, что мы сможем выполнить задачу проведения ЧМ или ЧЕ по гандболу в России в другие сроки»

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев прокомментировал «СЭ» новость о переносе женского чемпионата Европы-2026 из России.

Во вторник, 4 июля Европейская федерация гандбола (ЕГФ) объявила о переносе турнира из России. Новое место проведения чемпионата Европы станет известно позднее.

«Принимая во внимание тот факт, что я являлся главным инициатором и вдохновителем подготовки российской заявки на проведение женского чемпионата Европы 2026 года, конечно, сейчас присутствует разочарование от того, что он будет перенесен в другую страну. Как только возглавил ФГР, сразу же поставил задачу — организовать в России крупный турнир с участием сильнейших европейских спортсменов. Была проделана масштабная работа, которую ЕГФ по достоинству оценила и доверила России проведение Евро.

За последние восемь лет мы успешно провели в Екатеринбурге, Москве и Казани юношеский, молодежный и пляжный чемпионаты мира. Вместе с тем отчетливо понимаем, что в сложившихся условиях будет очень сложно выполнить все необходимые критерии, связанные с международными аспектами подготовки. Прежде всего речь идет об инспекционных визитах сотрудников ЕГФ, организации приезда команд и болельщиков из других стран и целого ряда других обязательных процедур. Подготовка чемпионата Европы предполагает несколько этапов, которые необходимо вовремя реализовывать. Буквально вчера у нас состоялась видеоконференция с руководителями ЕГФ, на которой мы договорились о том, что турнир пройдет в другой стране. Но это не означает, что мы совсем отказались от идеи проведения в России чемпионата мира или Европы. Такая задача по-прежнему стоит, и я убежден, что мы сможем ее выполнить в другие сроки», — сказал Шишкарев «СЭ».

Россия получила право на проведение женского чемпионата Европы-2026 в ноябре 2021 года, турнир должен был пройти в Москве и Санкт-Петербурге.