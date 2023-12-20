51-летний Ягр сделал голевую передачу в дебютном матче сезона в Чехии

Сегодня, 23:03
Нападающий «Кладно» Яромир Ягр провел первый матч сезона в чемпионате Чехии.
51-летний форвард отметился голевой передачей в игре с «Динамо» из Пардубице (3:4).
Для Ягра этот сезон стал 36-м в профессиональной карьере.
Нападающий был выбран «Питтсбургом» под общим 5-м номером на драфте НХЛ-1990. Помимо «Пингвинз» Ягр выступал в НХЛ за «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Флориду» и «Калгари».
Всего он провел в НХЛ 1733 матча и набрал 1921 (766+1155) очко.
«Питтсбург» выведет из обращения 68-й номер Ягра на церемонии 18 февраля