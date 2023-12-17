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Сегодня, 17:40

Швеция обыграла Чехию и выиграла швейцарский этап Евротура

Алина Савинова
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Сборная Швеции одержала победу над командой Чехии в матче группового турнира швейцарского этапа Евротура — 5:3.

У победителей дублем отметился Понтус Андреассон.

Шведы выиграли этап, набрав 9 очков. Чехия с 5 очками стала второй. Сегодня, 17 декабря, также состоится встреча за третье место между Финляндией (0) и Швейцарией (1). Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Еврохоккейтур. Швейцарские игры

Чехия — Швеция — 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Голы: Хартманн — 1 (Селльгрен), 14:26 — 0:1. Коусал — 1 (Томашек), 32:59 — 1:1. Андреассон — 1 (Эльвенес, Пилут), 34:40 — 1:2. Андреассон — 2, 49:07 — 1:3. Эльвенес — 1 (Пилут, Андреассон), 52:42 — 1:4. Кодытек — 1 (Рыхловски), 53:50 — 2:4. Ленц — 4 (Филиппи), 59:01 — 3:4. Серенсен — 1 (п.в., Рыхловски), 59:41 — 3:5.

Нереализованный буллит: Серенсен (Швеция), 39:02 (Штанга).

Вратари: Павлат (57:50 — 59:01, 59:20 — 59:41) — Марменлинд.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 22 (5+5+12) — 24 (7+10+7).

Судьи: Хебайзен, Хейккинен.

17 декабря. Цюрих. Swiss Life Arena.

Хоккей
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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