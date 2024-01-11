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Сегодня, 12:03

Плющев назвал неожиданным решение ИИХФ отстранить сборную Израиля от соревнований под своей эгидой

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» решение международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить сборную Израиля от соревнований под эгидой организации.

ИИХФ объявила об отстранении израильской сборной в четверг, 11 января. Решение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований.

«Решение немножко неожиданное с точки зрения того, что происходит везде. Но надо отдать должное ИИХФ, которая посчитала, что могут произойти достаточно серьезные конфликты. Потому что-то, что сейчас там происходит, осуждает, по крайней мере, четыре пятых всего мирового сообщества. Поэтому они приняли решение в соответствии со своими доводами, размышлениями и анализом ситуации, которая складывается вокруг всего этого конфликта», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

ИИХФ рассмотрит вопрос о возвращении России на международную арену 12-13 февраля.

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