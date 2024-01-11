Плющев назвал неожиданным решение ИИХФ отстранить сборную Израиля от соревнований под своей эгидой

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» решение международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить сборную Израиля от соревнований под эгидой организации.

ИИХФ объявила об отстранении израильской сборной в четверг, 11 января. Решение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований.

«Решение немножко неожиданное с точки зрения того, что происходит везде. Но надо отдать должное ИИХФ, которая посчитала, что могут произойти достаточно серьезные конфликты. Потому что-то, что сейчас там происходит, осуждает, по крайней мере, четыре пятых всего мирового сообщества. Поэтому они приняли решение в соответствии со своими доводами, размышлениями и анализом ситуации, которая складывается вокруг всего этого конфликта», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

ИИХФ рассмотрит вопрос о возвращении России на международную арену 12-13 февраля.