Плющев назвал неожиданным решение ИИХФ отстранить сборную Израиля от соревнований под своей эгидой

Сегодня, 12:03
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» решение международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить сборную Израиля от соревнований под эгидой организации.
ИИХФ объявила об отстранении израильской сборной в четверг, 11 января. Решение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований.
«Решение немножко неожиданное с точки зрения того, что происходит везде. Но надо отдать должное ИИХФ, которая посчитала, что могут произойти достаточно серьезные конфликты. Потому что-то, что сейчас там происходит, осуждает, по крайней мере, четыре пятых всего мирового сообщества. Поэтому они приняли решение в соответствии со своими доводами, размышлениями и анализом ситуации, которая складывается вокруг всего этого конфликта», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.
ИИХФ рассмотрит вопрос о возвращении России на международную арену 12-13 февраля.