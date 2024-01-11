Быков — об отстранении сборной Израиля: «ИИХФ не способна гарантировать безопасность во время соревнований»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал «СЭ» решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить сборную Израиля от соревнований под эгидой организации.

ИИХФ объявила об отстранении израильской сборной в четверг, 11 января. Решение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований.

«Видимо, в связи с непростой внутренней ситуацией в Израиле и международной обстановкой ИИХФ не способна гарантировать безопасность игрокам их сборной во время проведения соревнований и не хочет брать на себя ответственность. А безопасность и здоровье людей превыше всего!» — сказал Быков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта прошлого года организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

ИИХФ рассмотрит вопрос о возвращении России на международную арену 12-13 февраля.