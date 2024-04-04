100 миллионов за форварда «Амура». Лидер «Локомотива» не поедет в Чикаго. Инсайды от «СЭ»

Еженедельная рубрика отдела хоккея.

СКА забирает лидеров ЦСКА?

Про намечающуюся перестройку в ЦСКА мы уже писали. В новом составе армейцев не будет места для некоторых старожилов команды. Покинут клуб нападающие Михаил Григоренко и Сергей Плотников, и, разумеется, к ним есть большой интерес на рынке. Как стало известно «СЭ», конкуренцию за них выиграл СКА, который рассчитывает подписать с игроками долгосрочные контракты.

По нашей информации, представители Григоренко в ходе переговоров с «Локомотивом» называли сумму 90 миллионов рублей в год. При этом СКА подпишет контракт с форвардом на четыре года с зарплатой 52 миллиона в год. Такое же по длительности соглашение предложено и Плотникову.

Главное направление для поиска новичков в это межсезонье у СКА — это оборона. Атака же будет усилена точечно: скорее всего, приобретением Григоренко и Плотникова все ограничится. В плей-офф армейцам не хватило жесткости и опыта — новички должны помочь в этом. Оба считаются кубковыми бойцами, и это то, что нужно СКА.

100 миллионов для Коршкова

Егор Коршков провел, пожалуй, лучший сезон в карьере после переезда из «Локомотива» в «Амур». По счастливому совпадению для игрока, это как раз тот сезон, после которого он может выйти на рынок свободных агентов. И Коршков этим воспользовался, уведомив «Амур» в том, что он не собирается оставаться в Хабаровске.

Интерес к форварду проявляли СКА, ЦСКА и «Ак Барс», но с большой долей вероятности Коршков подпишет контракт с «Автомобилистом». По нашей информации, в Екатеринбурге игрок может рассчитывать на зарплату 70 миллионов рублей в год, а с учетом бонусов его доход за сезон может вырасти до 100 миллионов. При этом в «Автомобилисте» Коршков рассматривается как один из будущих лидеров команды. В СКА же он будет просто претендентом на место в топ-6 без каких-либо гарантий игрового времени.

Дмитрий Квартальнов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Квартальнов остается в Минске

Контракт главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова автоматически продлился на год после выхода команды в плей-офф, но чтобы этот пункт был активирован, специалист должен был дать окончательное согласие руководству. Ходили слухи об интересе со стороны ряда топ-клубов, в том числе ЦСКА и «Ак Барса», но в итоге никто из них так и не вступил в переговоры с тренером. В такой ситуации выбора у Квартальнова уже не было.

Минчане оставили приятное впечатление в нынешнем сезоне — они вполне могли выбить московское «Динамо» в первом раунде. Улучшить результат можно только при более качественном комплектовании. К удачным приобретениям перед и по ходу сезона можно отнести разве что Энаса, Хэмилтона и Волкова. Местной молодежи же не хватает стабильности: затух после яркого начала сезона Пинчук, чередовали хорошие матчи с неудачными Кузнецов и Мороз. Однозначно нужно и усиление во вратарской линии: Колосов уехал в «Филадельфию», а Фергюсон откровенно разочаровал. Возможно, одним из новичков станет российский вратарь.

Артур Каюмов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Каюмов — еще на три года в «Локомотиве»

В нынешнем плей-офф Артур Каюмов — один из самых ярких игроков всей лиги. В первой тройке с Максимом Шалуновым и Максимом Березкиным Каюмов создает много моментов для партнеров, при этом выполняет много черновой работы. Все последние сезоны Артур держал стабильно высокий уровень, но именно этот плей-офф — его пик на данный момент.

Контракт Каюмова с ярославцами истекал после этого сезона, и был риск, что после такого выступления форвард попробует свои силы в «Чикаго». Но Артур выбрал стабильность и подписал новый контракт с «Локомотивом» на три года. Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего составит 70 миллионов рублей в год. В «Чикаго» он бы заработал намного меньше, да и в ближайшие сезоны «Блэкхокс» наверняка будут аутсайдерами лиги.

Ярославский клуб — пожалуй, главный фаворит нынешнего Кубка Гагарина. Но в «Локомотиве» проделали серьезную работу на будущие сезоны — только за последние несколько месяцев продлили ключевых игроков: Елесина, Сергеева, Красковского, Иванова. Есть контракты на следующий сезон у основного вратаря Исаева, защитников Рафикова, Береглазова, нападающих Алексеева, Никулина, Березкина. Костяк «Локо» долгие годы остается прежним, и это только плюс для команды Игоря Никитина.