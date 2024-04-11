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Сегодня, 00:00

В следующем сезоне в КХЛ вернут лимит в пять легионеров

Михаил Зислис
Обозреватель
Алекс Гальченюк (СКА), Рид Буше («Авангард») и Дмитрий Яшкин («Ак Барс»).
Фото «СЭ»
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Рассказываем, кто и как принял это решение.

Формально возвращение такого формата лимита, о котором «СЭ» стало известно на этой неделе, еще не утверждено. В среду ФХР официально заявила, что «приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на «легионеров» (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год — сезон-2024/25. Вопрос о возвращении будет рассмотрен Правлением». При этом ни на секунду нельзя забывать, что этот серьезный вопрос решается с учетом мнений высокопоставленных кураторов, контролирующих КХЛ и ФХР. Тайминг позволяет понять значение нынешнего шага. Одобрение уже получено на самом серьезном уровне и в ближайшее время будет оформлено юридически.

Возврат от трех к пяти легионерам вроде бы воспринимается как победа одной «фракции» (КХЛ) над другой (ФХР). В действительности его нельзя считать революционным ходом, меняющим мир. По нашей информации, решение стало следствием компромисса двух ветвей хоккейной власти. Какой лимит утвердят для сезона-2025/26 мы, скорее всего, узнаем только следующей весной.

Очевидно, что вопрос «пять против трех» поднимался и обсуждался в кулуарах не один месяц. Этот процесс проходил без размахивания кулаками, использования радикальных методов или агрессивного лоббизма. Система управления, направленная на создание сдержек и противовесов, не подразумевает полного доминирования одного из участников процесса.

Канадские легионеры московского «Динамо» Эрик О'Делл и Джордан Уил.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В ФХР поняли доводы сторонников послабления квоты на иностранцев. В ближайшее время российский хоккей вряд ли вернется на международную арену. Более того, сейчас сложно рассуждать даже о примерных сроках. Федерация в моменте ничего не потеряет, если пойдет навстречу функционерам из КХЛ. Наоборот, это окажется полезным делом во всех аспектах. Приезд 10-15 дополнительных легионеров глобально на развитии хоккея скажется благоприятно.

ВТБ Арена&nbsp;им. А. И. Чернышева. Сокращение заявки, лимит на переходы и другие реформы. Как изменится КХЛ в новом сезоне?

Рубиться против пятерки даже не звездных североамериканцев из условного «Адмирала» — это всегда интерес, вызов и мотивация для доморощенных игроков. В таких условиях и себя можно проверить, и получить шанс в противостоянии с представителями другой школы, и вырасти из подающего надежды таланта в зрелого мастера. При всем уважении к сериям против белорусской сборной необходимо разнообразие и разный уровень сопротивления. Канадцев средней руки, бьющихся за будущие контракты, нельзя недооценивать. Рядом с ними можно прогрессировать самим, беря лучшие качества.

Нынешняя история с лимитом убеждает в том, что в нашем хоккее реально договариваться и проводить реформы, которые соответствуют как общим, так и частным целям. Вполне возможно обойтись без продвижения клановых и местечковых интересов отдельных клубов, как случалось в предыдущие годы. Для этого нужны только желание и понимание ситуации.

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