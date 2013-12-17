Владимир Шалаев: "Семь легионеров в команде - более-менее оптимально"

Вице-президент КХЛ Владимир Шалаев отметил, что клубы лиги не пришли к единому мнению по вопросу о количестве легионеров в заявке на сезон. По словам руководителя, КХЛ рассмотрит три варианта, один из которых должен будет устроить всех.

– По лимиту на легионеров мы не выработали единой позиции, – приводит слова Шалаева "Р-Спорт". – Есть несколько подходов. Один из них – всех хоккеистов, представляющих страны-участницы КХЛ, не считать легионерами. На всех остальных оставить тот же самый лимит – пять игроков. Но это только один из вариантов. Есть второй, согласно которому стоит вообще оставить все как есть в настоящем регламенте. И третий – поднять лимит до семи хоккеистов.

Вы спросите, почему до семи? Потому что мы провели глубочайший анализ рынка игроков, соотношение их стоимости, что они могут, кого наши менеджеры приглашают. Практически разобрали по полочкам каждого кандидата. И посчитали, что для рынка рабочей силы семь легионеров – более-менее оптимально. Повторяю, единого мнения клубы не нашли.