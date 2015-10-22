"Югра" уступила "Спартаку"

22 октября 2015, 19:08
"Югра" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграла "Спартаку" (2:5). Победную шайбу в составе красно-белых забросил нападающий Лукаш Радил. "Югра" потерпела пятое поражение в последних семи встречах, у "Спартака" четвертая победа в последних шести играх.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Спартак" (Москва) - 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Голы: Глазачев - 4 (бол., Геноуэй, Радил), 13:53 - 0:1. Шмелев - 1 (Бодров), 17:24 - 0:2. Бортников - 7 (бол., Рассказов, Антонов), 23:11 - 1:2. Радил - 5 (Глазачев), 33:45 - 1:3. Левицкий - 4 (бол., Бодров, Шмелев), 46:33 - 1:4. Ермаков - 2 (бол., Коробов), 49:44 - 1:5. Варфоломеев - 1 (бол., Иванов), 57:46 - 2:5.
Вратари: Гелашвили - Энгрен.
Штраф: 8 - 14.
Броски: 28 (8+9+11) - 28 (6+11+11).
Судьи: Бондарь, Кулаков.
22 октября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".