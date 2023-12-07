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Сегодня, 14:44

«Адмирал» обыграл «Амур» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Адмирал» дома одержал победу над «Амуром» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 1:0.

Единственную шайбу во третьем периоде забросил Дмитрий Завгородний.

«Адмирал» (32 очка) после 38 матчей поднялся с последнего места в Восточной конференции КХЛ. Владивостокцы занимают 11-ю строчку. «Амур» (39) идет девятым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Завгородний — 4 (бол., Берлев, Фьоре), 55:43 — 1:0.

Вратари: Демченко — Бобков.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 28 (17+7+4) — 30 (7+12+11).

Судьи: Гамалей, Гофман.

7 декабря. Владивосток. Фетисов Арена. 3829 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
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