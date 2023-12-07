«Адмирал» обыграл «Амур» в КХЛ

Сегодня, 14:44
«Адмирал» дома одержал победу над «Амуром» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 1:0.
Единственную шайбу во третьем периоде забросил Дмитрий Завгородний.
«Адмирал» (32 очка) после 38 матчей поднялся с последнего места в Восточной конференции КХЛ. Владивостокцы занимают 11-ю строчку. «Амур» (39) идет девятым на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Завгородний — 4 (бол., Берлев, Фьоре), 55:43 — 1:0.
Вратари: Демченко — Бобков.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 28 (17+7+4) — 30 (7+12+11).
Судьи: Гамалей, Гофман.
7 декабря. Владивосток. Фетисов Арена. 3829 зрителей.