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КХЛ

Сегодня, 14:52

«Адмирал» победил «Амур», Серебряков оформил четвертый «сухарь» в сезоне

Сергей Ревенко
Корреспондент
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«Адмирал» обыграл «Амур» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по шайбе забросили Либор Шулак и Александр Горшков. Голкипер Никита Серебряков отразил 29 бросков по своим воротам и оформил четвертый матч на ноль в нынешнем сезоне.

В этой регулярке команды провели уже пять очных встреч, три раза победы одерживал «Адмирал».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Шулак — 9 (Берлев, Уильямс), 29:37 — 1:0. Горшков — 14 (п.в., Чебыкин), 59:44 — 2:0.

Вратари: Серебряков — Калниньш (58:05 — 59:44).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (9+10+13) — 29 (7+12+10).

Судьи: Раводин, Ромасько.

29 декабря. Владивосток. Фетисов Арена. 3385 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Амур
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