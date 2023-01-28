Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:26

«Адмирал» в овертайме обыграл «Сибирь»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Адмирал» в овертайме одержал победу над «Сибирью» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

В основное время в составе хозяев отличились нападающий Даниил Файзуллин, защитники Валерий Орехов и Либор Шулак.

Автором дубля и победной шайбы стал форвард Николай Чебыкин.

За «Сибирь» забросили нападающие Никита Коротков, Вячеслав Основин, Тэйлор Бек и Александр Шаров.

«Адмирал» занимает 7-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 63 балла за 56 игр.

«Сибирь» располагается на 1-м месте с 73 очками за 57 матчей.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Сибирь
Обсудить
Читайте также
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
«Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона
МО РФ заявило о срыве перевозки вооружений противника в районы боевых действий
Юлию Тимошенко заметили на пляже в Дубае
В ФТС подтвердили проведение обысков по делу о взятке в 25 млн рублей
Британский полковник положительно оценил шансы РФ на успех в конфликте на Украине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Зубов: «Складывается впечатление, что Билялетдинов останется главным тренером «Ак Барса» на следующий сезон»