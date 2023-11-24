Видеотрансляция игры КХЛ «Адмирал» — «Сочи» в Кинопоиске начнется в 12.20 мск

«Адмирал» дома во Владивостоке встретится с «Сочи» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 24 ноября. Встреча пройдет на территории комплекса «Фетисов Арена». Начало — в 12.30 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Адмирал» — «Сочи» пройдет на официальном сайте КХЛ. Начало — в 12.20 мск. Прямой эфир противостояния также будет доступен по подписке в сервисе Кинопоиск.

«СЭ» на своем сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию самых важных событий встречи «Адмирал» — «Сочи».

«Адмирал» с 22 баллами располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Сочинцы с 28 очками занимают 10-е место на Западе.

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