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Сегодня, 13:58

Глава СКА заявил, что не считает слова про страну без «мяса» оскорблением «Спартака»

Виктория Кравченко
Александр Медведев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Председатель совета директоров СКА и футбольного «Зенита» Александр Медведев заявил, что его комментарий в адрес «Спартака» после матча КХЛ не несет оскорбительного посыла.

23 ноября СКА обыграл дома «Спартак» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда одержала седьмую победу подряд. Подводя итоги встречи, Медведев сказал: «Рыбный день, страна без мяса».

«Искать в этом что-то помимо иронии... С учетом того, что вчера был четверг... Не все жили в СССР, а кто жил, должны помнить, что везде в ресторанах и столовых мяса было не найти. Это был рыбный день», — заявил Медведев РИА «Новости».

Он отметил, что «мясо» для московского клуба носит самоироничный характер в силу позиции самого «Спартака» и его болельщиков.

«Приведу в пример приход болельщиков на матч с поросятами, в том числе с живыми», — добавил он.

После встречи защитник СКА Федотов рассказал о главной задаче питерского клуба в КХЛ.

Видеообзор этого матча можно посмотреть здесь.

СКА с 40 очками занимает пятое место в Западной конференции КХЛ после 33 матчей. «Спартак» (49 очков) после 35 игр продолжает лидировать на «Западе».

В следующем матче армейцы дома примут «Торпедо», а «Спартак» на выезде сыграет с «Металлургом». Обе игры пройдут 25 ноября.
Источник: https://rsport.ria.ru/20231124/ska-1911523300.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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