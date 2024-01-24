Черных: «ФХР старается бороться с неаккредитованными хоккейными агентами»

Агент Александр Черных рассказал о борьбе Федерации хоккея России (ФХР) с неаккредитованными агентами.

«Был момент, когда Дэн Мильштейн, не имея аккредитации, подписал игрока в один из клубов КХЛ, и было разбирательство на этот счет. Есть люди, которые пытаются предоставлять какие-то агентские услуги и везде пишут об этом, и ФХР с ними старается бороться», — заявил Черных «РБ Спорт».

Ранее ФХР на своем официальном сайте опубликовала заявление относительно работы с неаккредитованными агентами. Федерация заявила, что сотрудничество хоккеистов с представителями без аккредитаций приведет к санкциям.