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Сегодня, 14:27

Агент Гусева: «Где бы Никита ни играл, везде показывал результат»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Динамо» Никиты Гусева, оценил игру хоккеиста.

«Этот хоккеист уже давно на высоком счету. Когда он набирает по четыре очка за игру, это никого уже не удивляет. Гусев и в НХЛ много очков набирал. Все понимают, что это хоккеист высокого уровня, и нашему агентству приятно представлять его интересы. Всегда рады за Никиту. Где бы Гусев ни играл, он везде показывал результат. Там, где ему давали эту возможность. В «Динамо» смогли создать связку, которая работает классно», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний нападающий набрал 71 (19+52) очко в 54 матчах.

Источник: РБ Спорт
Никита Гусев
ФК Динамо (Москва)
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