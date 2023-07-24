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Сегодня, 16:45

Агент Пилко — о конфликте с тренером Разиным: «Пусть он занимается своим делом»

Михаил Зислис
Обозреватель
Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Ведущий хоккейный агент, работающий с иностранными игроками КХЛ, словенец Алеша Пилко в прямом эфире канала «СЭ» рассказал, почему в магнитогорском «Металлурге» нет его клиентов.

— Ваши непростые отношения с главным тренером Андреем Разиным мешают «Металлургу» подписать сильного легионера?

— С Гомоляко я на связи постоянно. Но если говорить о Разине, то в прошлой жизни он был экономистом. Он все время пишет и говорит о каких-то цифрах — Пилко мог заработать столько. (Смеется.) Пусть он занимается своим делом. Своими игроками буду заниматься я.

— Старый конфликт с ним из-за Митчелла до сих пор на что-то влияет?

— С «Металлургом» у меня все нормально. С Разиным — вопрос другой.

— Может, на уровне игроков возникает вопрос, стоит ли ехать в команду к Разину?

— Они сами так говорят. Без моей подсказки. К менеджменту клуба у меня ноль вопросов. В прошлом году в «Магнитке» выступало четыре моих клиента. Но они играли в совсем другой хоккей по сравнению с тем, который будет сегодня.

Алеша Пилко. «Если на игрока оказывают политическое давление, мне он не нужен». Интервью ведущего агента легионеров КХЛ

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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