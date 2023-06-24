Бабаев о Ткачеве: «Авангард» будет первым, с кем планируем общаться, если Владимир не поедет в НХЛ»

Агент Шуми Бабаев рассказал о будущем форварда «Авангарда» Владимира Ткачева, чей контракт с омским клубом подходит к концу.

«Мы ждем открытия рынка свободных агентов НХЛ, после этого станет что-то понятно, где-то до конца июля все решится. С Омском разговаривали, первая команда, с которой планируем общаться в КХЛ, будет «Авангард». Если, конечно, Владимир не поедет в НХЛ. Посмотрим по ситуации», — цитирует Бабаева «Чемпионат».

На счету Ткачева в прошедшей «регулярке» КХЛ 64 матча за «Авангард» и 59 (23+36) очков.