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Сегодня, 16:49

Величкин считает, что форвардов «Ак Барса» Яшкина и Радулова нужно ставить в разные звенья

Алина Савинова
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Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин считает, что шансы у «Ак Барса» выиграть Кубок Гагарина повышаются с приходом нападающего Дмитрия Яшкина.

«Состав казанцев впечатляет. Но Яшкин и Радулов в одном звене — это будет преимуществом для соперника, но не «Ак Барса». Они оба силовые форварды, наглые, хорошо работают на пятаке. По отдельности — это грозное оружие. Куда ставить Шипачева? Он в паре с любым из этих нападающих будет ко двору. Будет снабжать передачами и креативить. Шансы на завоевание Кубка Гагарина у казанцев повышаются», — цитирует Величкина Legalbet.

7 июня «Ак Барс» объявил о заключении контракта с Яшкиным. Контракт 30-летнего форварда с казанским клубом рассчитан на три года.

В сезоне-2022/23 «Ак Барс» дошел до финальной серии Кубка Гагарина, в которой уступил ЦСКА со счетом 3-4.

Источник: https://legalbet.ru/news/velichkin-yashkin-i-radulov-v-odnom-zvene-eto-budet/
Дмитрий Яшкин
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Геннадий Величкин
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