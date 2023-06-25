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Сегодня, 12:08

Крикунов заявил, что «Барыс» и минское «Динамо» могут выиграть Кубок Гагарина

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России и Казахстана Владимир Крикунов заявил, что минское «Динамо» и «Барыс» способны стать чемпионами КХЛ.

«Выиграет ли когда-нибудь КХЛ команда не из России? А почему нет? Возможно. Думаю, может выиграть минское «Динамо» или казахский «Барыс». Это реально, если выровняются финансовые условия. Должны совпасть и тренер, и состав. Тогда они смогут», — сказал Крикунов Legalbet.

В прошедшем сезоне КХЛ минское «Динамо» набрало 68 очков и заняло восьмое место в Западной конференции. В 1/8 финала Кубка Гагарина белорусы уступили СКА со счетом 2-4 в серии.

«Барыс» набрал 61 очко в регулярном чемпионате КХЛ-2022/23, заняв 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф Кубка Гагарина.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Динамо (Минск)
Кубок Гагарина
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