Бабаев: «Вайсфельд — хороший генменеджер, неконфликтный, рассудительно доносит свою позицию»

Известный агент Шуми Бабаев рассказал о своем опыте работы с Леонидом Вайсфельдом.

«Считаю, что Вайсфельд был очень хорошим руководителем клуба, мне всегда было приятно с ним работать. Да мы и в жизни с ним хорошо общаемся. У него такая манера проведения переговоров — так как он неконфликтный человек, то всегда рассудительно пытается донести до собеседника свою позицию. И это хорошо, с такими людьми всегда приятно работать, даже если их позиция жестко отличается от твоей. И это нормально! Естественно, у нас могут отличаться взгляды, но это же не значит, что он плохой, а я хороший, или наоборот.

При этом ты видишь, что человек отстаивает свою позицию. Какие проблемы, на здоровье! При этом отмечу, что мы можем быть закадычными друзьями с генеральным менеджером какого-либо клуба, дружить семьями, но моя позиция однозначна — я на стороне игрока. И доказываю это каждый день — себе и всем», — приводит Betonmobile слова Бабаева.

Вайсфельд работал генеральным менеджером в «Ладе», «Атланте», новокузнецком «Металлурге», «Автомобилисте» и «Салавате Юлаеве».