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Сегодня, 18:41

Агент Яшкина заявил, что форвард «Ак Барса» выбыл на три месяца

Руслан Минаев
Дмитрий Яшкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина Глеб Чистяков заявил, что срок восстановления игрока составит три месяца.

«Дмитрию сделали МРТ, характер травмы непростой, и предварительный срок восстановления составляет примерно три месяца», — цитирует агента «Чемпионат».

Яшкин был доставлен в больницу во время матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2).

30-летний чех получил травму на вбрасывании и покинул площадку, после чего его увезли в больницу.

В текущем сезоне Яшкин провел 36 матчей в КХЛ, в которых набрал 24 (18+6) очка.

Источник: Чемпионат
Дмитрий Яшкин
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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