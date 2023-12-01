Агент Яшкина заявил, что форвард «Ак Барса» выбыл на три месяца

Агент нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина Глеб Чистяков заявил, что срок восстановления игрока составит три месяца.

«Дмитрию сделали МРТ, характер травмы непростой, и предварительный срок восстановления составляет примерно три месяца», — цитирует агента «Чемпионат».

Яшкин был доставлен в больницу во время матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2).

30-летний чех получил травму на вбрасывании и покинул площадку, после чего его увезли в больницу.

В текущем сезоне Яшкин провел 36 матчей в КХЛ, в которых набрал 24 (18+6) очка.