Агент Яшкина заявил, что форвард «Ак Барса» выбыл на три месяца

Сегодня, 18:41
Агент нападающего «Ак Барса» Дмитрия Яшкина Глеб Чистяков заявил, что срок восстановления игрока составит три месяца.
«Дмитрию сделали МРТ, характер травмы непростой, и предварительный срок восстановления составляет примерно три месяца», — цитирует агента «Чемпионат».
Яшкин был доставлен в больницу во время матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:2).
30-летний чех получил травму на вбрасывании и покинул площадку, после чего его увезли в больницу.
В текущем сезоне Яшкин провел 36 матчей в КХЛ, в которых набрал 24 (18+6) очка.