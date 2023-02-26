Гол Радулова в овертайме принес «Ак Барсу» победу над «Авангардом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ

«Ак Барс» в овертайме обыграл «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 3:2. Голами в составе казанской команды отметились Илья Сафонов, Дмитрий Кагарлицкий. Победный гол в овертайме забил Александр Радулов. За омский клуб шайбы забросили Александр Дергачев и Наиль Якупов. «Ак Барс» завершил регулярный чемпионат КХЛ на первом месте «Востока» (91 очко). «Авангард» занял третью строчку (86). КХЛ Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0) Голы: Дергачев — 7 (Толчинский, Якупов), 25:15 — 0:1. Сафонов — 19, 30:31 — 1:1. Кагарлицкий — 13 (Лямкин, Панюков), 33:12 — 2:1. Якупов — 6 (Толчинский, Дергачев), 39:07 — 2:2. Радулов — 25 (буллит), 61:48 — 3:2. Вратари: Билялов — Мишуров. Штраф: 6 — 19. Броски: 38 (11+14+10+3) — 32 (8+14+10+0). Судьи: Кулаков, Щенев. 26 февраля. Казань. Татнефть-Арена. 8356 зрителей.