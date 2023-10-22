«Ак Барс» дома одержал победу над ЦСКА

«Ак Барс» на своем льду одержал победу над ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

У казанской команды заброшенными шайбами отметились Дмитрий Яшкин, Александр Радулов, Кирилл Семенов и Артем Галимов. Единственный гол за армейцев забил Михаил Григоренко.

«Ак Барс» занимает второе место в таблице «Востока», набрав 30 очков за 20 игр. ЦСКА прервал серию из трех побед подряд в КХЛ. Московская команда идет на 5-й позиции в таблице Западной конференции (23 очка в 21 матче).

24 октября команда из Казани дома сыграет против «Авангарда». Армейцы в этот же день на выезде встретятся с «Адмиралом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Яшкин — 11 (Шипачев), 3:45 — 1:0. Григоренко — 6 (Нестеров), 19:46 — 1:1. Радулов — 8 (бол., Войнов, Шипачев), 32:34 — 2:1. Семенов — 5 (Войнов, Терехов), 45:49 — 3:1. Галимов — 1, 59:46 — 4:1.

Вратари: Билялов — Федотов.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 19 (6+5+8) — 29 (14+12+3).

Судьи: Сидоренко, Юдаков.

22 октября. Казань. Татнефть-Арена. 8267 зрителей.