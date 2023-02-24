«Ак Барс» проиграл «Металлургу» в прощальном матче Зарипова, Коростелев сделал хет-трик

«Ак Барс» на своем льду проиграл «Металлург» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со счетом 3:6.

Хет-трик в составе «Магнитки» оформил нападающий Никита Коростелев. Также по голу в активе форвардов Брендана Лайпсик, Павла Акользина и Данилы Юрова.

За «Ак Барс» забивали нападающий Кирилл Панюков, защитник Дмитрий Юдин и форвард Кирилл Петров.

Эта игра стала последней в карьере для капитана казанцев Даниса Зарипова. В начале третьего периода 41-летний хоккеист совершил круг почета, попрощавшись с казанскими болельщиками.

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«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Голы: Коростелев — 14, 3:54 — 0:1. Панюков — 6, 7:29 — 1:1. Лайпсик — 11 (Хабаров, Майе), 24:54 — 1:2. Коростелев — 15 (Чибисов, Кошелев), 26:52 — 1:3. Юдин — 3 (Радулов, Кагарлицкий), 37:14 — 2:3. Коростелев — 16 (бол., Яковлев, Майе), 39:59 — 2:4. Акользин — 12 (Коробкин, Хабаров), 47:43 — 2:5. Петров — 12 (Шипачев), 48:30 — 3:5. Юров — 6 (п.в.), 59:53 — 3:6.

Вратари: Мифтахов (Билялов, 40:00, 58:10 — 59:53) — Кошечкин.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 34 (10+11+13) — 29 (10+15+4).

Судьи: Ромасько, Сергеев.

24 февраля. Казань. Татнефть-Арена. 8890 зрителей