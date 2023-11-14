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Сегодня, 17:30

«Ак Барс» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Бесплатная видеотрансляция на «Матч ТВ» игры КХЛ «Ак Барс» — СКА начнется в 18.55 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Ак Барс» на своем льду в Казани сыграет против питерского СКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 14 ноября. Встреча пройдет на территории спортивного комплекса «Татнефть-Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатную видеотрансляцию матча КХЛ «Ак Барс» — СКА можно будет на канале «Матч ТВ» на ТВ и на сайте matchtv.ru. Начало — в 18.55 мск. В прямом эфире игру также покажут в онлайн-сервисе «Кинопоиск» и на официальном сайте КХЛ.

«СЭ» на своем сайте в матч-центре проведет онлайн-трансляцию противостояния «Ак Барс» — СКА с ключевыми событиями встречи.

Казанцы с 38 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА тренера Романа Ротенберга располагается на седьмой строчке Запада с 30 баллами.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
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