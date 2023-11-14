Вратарь «Нефтехимика» Долганов: «В первые два года в ВХЛ получал по 20 тысяч рублей»

Голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов рассказал о своем отношении к деньгам.

«Я в первые два года в ВХЛ получал по 20 тысяч рублей. И нормально жил! Ездил на маршрутках и троллейбусах на игры. Где-то денег не хватало, родители помогали. Я не избалован, живу нормально, по средствам. У всех свое понимание комфортной жизни. Я ни на что не жаловался, мне хватало. Кому-то и миллиона в месяц не хватает, а кто-то и на 50 тысяч спокойно живет и радуется жизни. Я понимал, что деньги — не главное. Не зацикливался на этом. У меня есть агент, который заботится о финансовом вопросе, мое дело — выходить и хорошо играть», — приводит слова хоккеиста Sport24.

25-летний Долганов провел в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ-2023/24 21 матч, 3 игры сыграл на ноль. В октябре КХЛ признала его лучшим голкипером месяца.

«Нефтехимик» с 29 очками после 30 игр занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.